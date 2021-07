Tras ser eliminada, Valeria Peñaloza revela que sí se veía en la final de 'Survivor México'

Sinaloa, México. A pesar de que el público o ella se percibía como una de las finalistas de 'Survivor México 2021', Valeria Peñaloza se convirtió en la más reciente eliminada. En entrevista vía telefónica para DEBATE, la joven ingeniera industrial apunta a que esta competencia es “un juego donde no se sabe y todo puede pasar”.

A darlo todo

Valeria Peñaloza, que a pesar de que su última semana en 'Survivor México' fue personalmente la peor, debido a la lesión de su brazo que le impedía participar en casi todas las pruebas, no pensó que su tribu de Halcones tendría que despedir a uno de sus integrantes.

“A la tribu nos estaba yendo muy bien, fue una semana donde se perdieron uno o dos juegos. Yo tenía mucha fe y jamás pasó por mi cabeza que íbamos a llegar a concejo, yo juraba que la semana pasada iba a ser nuestra e íbamos a sacar a un jaguar. Sin embargo, por algo suceden las cosas, y ahora sí que en el juego una nunca sabe”.

Valeria comparte que sí veía venir su nominación, debido a la mala semana que pasó y la frustración que sentía por no estar en el campo, algo que compartió con sus compañeros. “Yo me acercaba a platicarles que me frustraba mucho no poder darles puntos y tener que estarlos viendo desde la banca, y con todo que el apoyo moral siempre estuvo, obviamente no es lo mismo el hecho de motivar con palabras que con hechos. Yo creo que notaron mi desesperación y fue lo que me llevó a salir nominada”.

Agrega sentirse convencida de que su nominación no fue algo personal, sino algo de estrategia. “Siempre lo dije, finalmente Survivor es un juego de estrategia, llegamos solos, salimos solos. El premio es para una persona. Aunque se juega por tribu, finalmente el camino que se tiene que ir marcando es para tu crecimiento o para llegar lo más lejos que se pueda”.

Valeria Peñaloza no logró vencer el duelo de la extinción en 'Survivor México'.

La chica de 23 años sentencia que siempre se ha manejado bajo una filosofía de vida de darlo todo, como las competencias o las relaciones personales, “porque uno nunca sabe cuándo va a ser la última jugada de su vida”.

Me tocó hacer mi última jugada en Survivor en una etapa temprana, porque definitivamente el objetivo era la final. Lamentablemente la lesión no me permitió aportar en juego las últimas semanas, pero mientras pude estar dentro del campo así fue [...] el hecho de entrar a medio gas, por así decirlo, en alguna competencia, para mí se me hace algo mediocre.

Hacer un equipo

Una nueva semana avanza para el equipo de Halcones tras la salida de Valeria en 'Survivor México', una donde los problemas con Pablo, uno de los integrantes, se han hecho presentes. “Pablo es una persona muy fuerte, pero es muy fiel a lo que él cree, a lo que él quiere. Si las cosas no se hacen a su manera, él explota. Le gusta tener el control (...) creo que tiene que ser más accesible con lo que los demás aportan, porque obviamente todos tenemos diferentes habilidades”, señala sobre su excompañero.

Valeria Peñaloza cuenta que convivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana no es nada sencillo, pero en una etapa como la actual donde la competencia sigue siendo grupal, es importantes mantener la armonía.

“Es muy extremo todo lo que se vive ahí. Convivir 24/7 con las mismas personas, claro que llega un punto en que uno explota y es cuando uno tiene que alejarse, respirar y decir ‘okay, estoy girando en diferente frecuencia a lo que es mi tribu, pero en esos momentos de la competencia sigue siendo tribu, aún no llega el punto de un juego individual’. Claro, uno va trazando su camino hasta donde quiera llegar, pero en estos momentos la competencia sigue siendo grupal”.