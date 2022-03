Tras ser una mujer libre, Kim Kardashian publica primera foto al lado de su novio Pete Davidson

Entre los comentarios no hizo falta quien se refiriera a las fotografías en las que apareció Pete Davidson y, como era de esperarse, palabras de orgullo y apoyo hacia la relación que ha sido tan hablado en el mundo del espectáculo, pero duramente criticada por Kanye, el exesposo de Kim.

Fue a través de su perfil de Instagram, en donde cuenta con más de 291 millones de seguidores, el espacio en el que Kim Kardashian desató furor con su última publicación, misma que llegó a los dos millones de me gustas en sólo horas desde su lanzamiento.

Luego de haber finalizado su proceso de divorcio con Kanye West, la socialité de 41 años de edad sorprende publicando un par de fotografías al lado de su novio, de 28 años, celebrando así la libertad de un matrimonio que no fue del todo bien, incluso, en un principio, según hablaron fuentes cercanas a la pareja.

Estados Unidos.- Mucho se ha hablado sobre Kim Kardashian y su relación con Pete Davidson , aunque la empresaria estadounidense no había publicado ninguna fotografía que evidenciara su romance en las redes sociales, hoy lo hace por primera vez y desata todo tipo de reacciones.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.