Tras ser vetado de Televisa y triunfar en Hollywood, Eugenio Derbez compra lujosa mansión en 14 mdd

Hoy, el mexicano Eugenio Derbez está triunfando en Hollywood . Tiene varios proyectos en puerta, como una película con Lionsgate, un acuerdo para crear contenido infantil para la plataforma Vix, protagonizará la serie de Hulu "The Valet" y más.

Hasta le habrían propuesto un par de nuevas temporadas de "La Familia P. Luche", con el presupuesto que él quisiera, sin embargo, el actor les hizo saber que no desea seguir haciendo lo mismo.

De acuerdo con la columna "Alfombra roja" de El Universal, los ejecutivos de Televisa vetaron a Eugenio Derbez, por haberse ido a Estados Unidos para llevar a cabo nuevos proyectos . Al parecer le dijeron que ya no estaba en una edad para andar experimentando en otros lugares, muchos menos en Hollywood, un mercado muy competitivo.

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, Eugenio Derbez notó que no estaban los reporteros de Televisa entrevistándolo, confesando que estaba vetado de esa televisora .

Tanto el exterior como el interior de la mansión, son impresionantes. Foto: The Luxury Level

La sala cuenta con una increíble vista. Foto: The Luxury Level

La fachada de la mansión de Eugenio Derbez. Foto: The Luxury Level

