Tras su contagio de Covid-19, Adamari López tuvo que ser hospitalizada por sus antecedentes de salud

La querida conductora de televisión puertorriqueña Adamari López de 50 años de edad, tuvo que ser hospitalizada a unos días de haber dado positivo a Covid-19. Para tranquilizar a sus seguidores y para evitar mala información, publicó en su cuenta de Facebook un video para explicar los motivos que la llevaron a ser internada.

"Quiero compartir con ustedes un poco de este difícil proceso que he vivido desde que di positiva para el Covid-19, les mando un abrazo a todos y gracias por sus oraciones".

La también actriz de telenovelas y ex pareja sentimental del bailarín español Toni Costa, mencionó que debido a los fuertes síntomas que ha tenido a raíz de su contagio de Covid-19, tuvo que ser hospitalizada ante sus antecedentes de salud.

Cabe recordar que hace tres años, Adamari López tuvo influencia y pasó complicados momentos e incluso, su vida corrió peligro, "me vi muy mal de salud en un estado bastante difícil".

Con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo, teniendo síntomas que podían ser parecidos, tomamos la decisión de entrar al hospital.

Afortunadamente, la ex esposa del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, tuvo mejorías en su salud: ya no tiene el pecho apretado y la congestión "ha ido mermando, no que no tenga, pero tengo muchísimo menos de lo que tenía antes".

Ada ya se encuentra en su hogar, algo que le dio mucha felicidad, pues ya puede estar con su adorable hija Alaïa, fruto de la relación amorosa que tuvo con Toni Costa. "Ya me vine a la casa, aún sigo positiva según las pruebas que me hice, pero pues me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien".

Adamari López está esperando dar negativo para poder retomar sus actividades cotidianas, entre estas, regresar al programa "Hoy día" en Telemundo.

"Estoy esperando a que por lo menos dos pruebas corridas me salgan negativas, que no me ha salido ninguna, a medida que me vaya haciendo las pruebas les voy dejando saber, porque estoy también deseosa de reintegrarme al trabajo y de seguir la vida lo más normal posible".

A través de redes sociales, ha recibido muchos mensajes de amor y apoyo de parte de sus fieles seguidores.