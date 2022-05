Tras su divorcio, Lucero explica cómo ella y Mijares han podido ser grandes amigos

México. Tras su divorcio Lucero y Manuel Mijares se convirtieron en grandes amigos y conviven como tales, pese a que cada quien tiene en sus vidas ya a otras parejas sentimentales.

Lucero y Mijares protagonizadon una de las bodas más espectaculares en enero de 1997, pero también uno de los divorcios inesperados durante 2011, y tras anunciarlo, fans de ambos se negaba a creerlo, incluso muchas de sus amistades.

Pero Lucero y Mijares, ambos padres de dos hijos, Lucerito y José Manuel, consiguieron separarse en buenos términos, sin escándalo, su comunicación siempre fue buena sobre todo por el bien de sus hijos, lo han contado en varias entrevistas.

Y a dicha pareja del espectáculo sus seguidores, familiares y amigos más cercanos le admiran que tras divorciarse lograron mantenerse en comunicación y nunca ha sido protagonista de algún escándalo ni como novios, esposos y ahora menos de separados.

Lucero, Manuel Mijares y sus dos hijos. Foto de Instagram

En entrevista con medios de comunicación en CDMX, Lucero, de 52 años de edad, ha compartido que ella y Manuel Mijares son felices en el sentido de que llevan excelente relación tras su divorcio.

"No somos una familia disfuncional, somos funcionales a nuestro estilo. No sé si somos ejemplo para alguien o no, pero si así nos consideran, se agradecen muchísimo, nos sentimos cómodas y a gusto teniendo la forma de vida que tenemos".

Pero los fans de ambos han expresado en redes sociales que les encantaría que volvieran a estar juntos como pareja, pero ella ante tal comentario dice:

"Tenemos un pacto de amistad y respeto, no es fingido ni es porque sea conveniente, es porque así lo sentimos. Por supuesto que existió un gran amor y por eso nos casamos. Fuimos muy felices. Somos muy buenos amigos, somos dos personas civilizadas y no hay manera de resarcir una relación como pareja".

Lucero y Manuel Mijares incluso han trabajado juntos, por ejemplo en el reality show de Televisa El retador, en el show digital Siempre amigos y contemplan un concierto en el Auditorio Nacional de CDMX en próxima fecha, además una gira por la república mexicana y USA.