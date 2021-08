Tras su exitoso paso por 'Survivor', Cyntia González descarta posible amistad con Alejandra Toussaint

Sinaloa, México. Aún tratando de adaptarse de nuevo a la realidad, luego de más de poco más de cuatro meses intensos en 'Survivor México 2021', Cyntia González habla vía telefónica sobre su experiencia en el reality y apunta a que fue “mi peor y mi mejor experiencia”.

Fortaleza y capacidad

La ganadora del segundo lugar de 'Survivor México' dice que iba a demostrarse que además de mamá y chef, tiene la capacidad de hacer otras cosas. “La verdad me sorprendí de todo lo que logré. Cuando Warrior decía ‘vamos’, me cambiaba completamente el chip y era a darlo todo. Creo que lo hice excelentemente bien, a pesar de mis caídas. El equilibrio no fue lo mío, el agua me daba mucho miedo y a final de cuentas, traté de superar ese reto del agua y estoy muy contenta de haber llegado hasta la final”, dice a DEBATE.

Cyntia González comparte que lo peor de este reto fue el no ver a sus hijos. “Tengo 6 meses sin ver a mis hijos. El recapacitar estando en la playa, sola, sin contacto con nadie, alejada del teléfono, de la televisión y de la gente me hizo reflexionar, pensar y valorar muchísimas cosas que no le tomaba esa importancia que realmente tiene la familia”.

Asimismo, agrega que el extrañar a sus hijos le hizo pensar en abandonar la competencia de Azteca Uno. “Lo pensé, nunca lo externé, pero dije ‘no, eso no le quiero demostrar a mis hijos’, lo que tienen que hacer es que todo lo que empiezan lo tienen que terminar’. Siempre era en la mente ellos, ese era mi mayor motivo para salir y seguir y seguir”.

Cyntia se mantuvo como una fuerte competidora en 'Survivor México 2021'.

Cyntia y Alejandra Toussaint protagonizaron la mayor rivalidad de la segunda temporada de 'Survivor México', situación que traspasó la competencia a una situación personal. La conocida exparticipante de Masterchef México desconoce qué preciso fundamento provocó el odio de Alejandra hacia ella, pero cree que pudo ser a raíz de la defensa por su excompañero de Jaguares Dennis Arana.

“(Alejandra) le tiraba mucho a Dennis y soy una persona a la que no le gustan las injusticias. Yo sabía que Dennis tenía un problema médico y ella lo minimizaba. Él tiene 22 años, yo pude tener un hijo de su edad y me dolía mucho pensar que estuviera sufriendo [...] siempre he sido una mujer directa, y no le tengo miedo a nada, mucho menos a ella. Sí me le enfrentaba, eso fue lo que no le gustó, porque está acostumbrada a que siempre es la que gana. Nunca me dejé”.

Tras la salida de Kristal Silva, Cyntia se quedó a merced de las llamadas Hienas, grupo comandado por Alejandra, quien siempre tuvo el propósito de dejar fuera a Cyntia. Ahora, la exjaguar confiesa que ese fue su peor momento, pero también le arrojó un reto más.

“Dije: ‘¿me quieren sacar? Ahora no me van a sacar. ¿Me quieren ver fuera? Que me manden a todos los juegos de extinción y les voy a demostrar por qué estoy aquí, tengo que ganarme mi lugar’ [...] y creo que también fue mi mejor momento afuera, porque ahora que salgo me doy cuenta de que eso fue un parteaguas para mí también”, cuenta Cyntia, quien a partir de ese momento empezó a recibir un mayor apoyo del público.

Revela que incluso Alejandra le racionaba la comida. “Sí cazaba Alejandra, y yo cocinaba lo que ella traía, pero nunca les negué un plato de comida cuando yo ganaba. Ella, al contrario, todo el tiempo, cuando fue capitana, me contaba absolutamente todo, los cocos, los mangos. Yo era el problema, porque si Paco o Gary agarraban mangos no les decía nada, pero si yo agarraba era: ‘regrésame ese mango’, ‘no te lo comas’, ‘ya agarraste mucho’."

Sí fue difícil porque yo jamás he sido tacaña en cuestiones de comida. Cuando ganábamos los suministros, los hacíamos todos en ese mismo día porque no me gustaba verlos comer poquito, siempre traté de cuidarlos, inclusive a ella. Pero el pleito con Alejandra sí fue muy personal.

Logrando sus objetivos

Poco antes de la salida de Alejandra Toussaint, la penúltima semana, Cyntia González le ofreció conocerse y dejar las rencillas atrás, hecho que sorprendió a todo el público. Sin embargo, tras el final del reality, la chef se enteró que la actriz sigue hablando mal de ella y por eso asegura no quererla en su vida.

“Ese día que le dedicaba la calaverita, juro volteé y le vi su cara, nunca le había visto su cara con tanta ternura y me nació decirle ‘¿sabés qué, Ale? Ya, aquí vamos a parar. No soy tu enemiga, no nos conocemos, vamos a dejar la fiesta en paz y si afuera nos podemos conocer, adelante’. Pero saliendo me entero todo lo que sigue diciendo de mi. No la conocía, no la tenía antes en mi vida y ahora tampoco la necesito ni me interesa tener una amistad con ella. Se ha justificado que ha sido un personaje, pero no, su mirada lo dice todo. Es muy culta, pero es una persona mala, me quiso ofender muchas veces”.

Por sus capacidades, Cyntia llegó a la final con Pablo y Julio, y el público le otorgó el segundo lugar con sus votos.

A pesar de los intentos de Alejandra por sacarla, Cyntia llegó a la final y se colocó en segundo lugar, recibiendo 2 millones 880 mil 737 votos de la gente, apoyo que la última mujer en competencia agradece. “Cuando me dijeron la cantidad de votos el corazón se me salía. No dimensiono todavía todo lo que fue 'Survivor' en mi vida y todo lo que va a cambiar. Agradezco infinitamente a todas esas personas, no voy a tener cómo agradecer ese bonito apoyo, que se tomaron el tiempo de descargar la aplicación y votar. Llegar a la final era mi meta”.

Finalmente, reconoce estar satisfecha porque la decisión final fuera a través de votos y no en competencia. “Estaba un Julio en competencia que siempre era el número 1, un Paco y un Pablo. Yo siento que iba atrás de ellos. Si hubiera sido un circuito largo, a lo mejor hubiera quedado igual en un segundo o tercer lugar y no por mis capacidades, sino porque son mucho más veloces que yo”.