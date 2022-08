Tras su paso por La Voz US, el cantautor cubano Albin St' Rose da pasos firmes en la industria

Al aconsejar a los jóvenes de la Isla que quieran dedicarse a la música, señaló, "les diría que lo primero que tienen que hacer es cantar en cualquier lugar que puedan y que no tengan miedo, porque si les gusta la música y es su sueño, todo se va a lograr".

Al hablar de su natal Cuba , Albin St' Rose (cuyo nombre verdadero es Robmar Albin Marrero ST Rose), afirmó que hacer música en aquel país es complicado, porque existe una dictadura y las personas no tienen con que vivir, ni mantener a su familia .

Asimismo, esta experiencia en La Voz US , una de las competencias musicales más aclamadas a nivel internacional, le ayudó a trabajar en equipo y saber que en este ambiente, hay que tener disciplina, organización, puntualidad y siempre estar activo y nunca parar de cantar, ni componer.

El músico autodidacta, compositor y cantante cubanoamericano Albin St' Rose , expresó que su paso por la competencia musical en La Voz US, le ayudó a nunca rendirse . "En la primera temporada ninguna silla se giró, pero nunca me rendí y confié, y en la segunda temporada todas se giraron".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

