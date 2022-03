Tras su salida de 'Exatlón All Star', Heber Gallegos niega diferencias en el equipo rojo

Culiacán, Sinaloa. Luego de convertirse en uno de los atletas más potentes en la historia de Exatlón México, consiguiendo un reñido segundo lugar en la tercera temporada, Heber Gallegos regresó a las playas de República Dominicana para volver a vivir esta aventura y confiesa a DEBATE que fueron varios factores los que le hicieron regresar, inicialmente a la quinta temporada.

“Tuvimos una lesión deportiva en la pierna antes de entrar al programa, hubo un desgarre muscular y prácticamente eso nos dejó fuera para el selectivo para Juegos Olímpicos y obviamente de varias competencias en México. Al haber perdido esa clasificación nos quedamos volando en cuestión de planes, entonces estuve viendo muchos comentarios de la afición, de la fanaticada roja, que fuera a apoyar y ya en plática con mi pareja llegamos a la conclusión de ir a apoyar a esta causa roja y fue el motivo, el haber perdido el clasificatorio a Olímpicos por la lesión, y el otro factor por el público más que nada”, dice vía telefónica.

Dura competencia

Frente a un fuerte equipo azul en la quinta temporada, Heber Gallegos consiguió ser el último hombre del equipo rojo, resistiendo una dura competencia hasta la semifinal y se situó en tercer lugar varonil. Pero TV Azteca preparaba una sexta temporada extraordinaria, titulada All Star, y donde se reunirían los campeones y finalistas de las cinco temporadas. Heber, por supuesto, recibió su invitación y atendió el llamado.

Mientras el público vio a un bajoneado atleta en la quinta temporada, en la actual competencia hubo un cambio anímico muy notorio. “En la tercera temporada estuve desde que inició, entonces yo empecé a conocer a los deportistas desde el día uno, empezamos a crear esa armonía, y es totalmente diferente a entrar a la aventura cuando ya se arrancó. Entonces (en la quinta temporada) empiezo a conocer a los integrantes, pero no es lo mismo que irlos conociendo desde el principio. No hubo ningún disgusto con ellos, para nada, pero sí me costaba un poquito encajar con ellos”.

Heber Gallegos formó parte del poderoso equipo rojo de 'Exatlón All Star'.

El también llamado Relámpago de Ojinaga dice que también se sumó el cansancio y la frustración. “No entré con mi mejor forma física a la quinta temporada, por el motivo de la lesión que me dejó fuera de selectivos. Obviamente yo quería entrar con el nivel de la tercera temporada, al tope, siendo una potencia del equipo rojo y al no lograr ciertos puntos en unos momentos como que se presentaba la frustración, eso le suma al estado anímico a decaer".

"Y ya para la recta final tuve una competencia muy dura, un duelo de eliminación bastante duro y cardiaco con Tony, un compañero de aventuras, que llegamos al máximo de carreras en una noche; y al día siguiente tener que incorporarme a la batalla para poder defender a las niñas del equipo rojo, Zudi y Nataly, yo el único hombre rojo contra tres hombres azules, era tanto el desgaste que ya lo sentía mi cuerpo, mi mente también”, narra.

Para la breve, pero demandante All Star, Pato Araujo, Heliud Pulido y Aristeo Cázares se unieron al equipo rojo, lo cual le ayudó a correr menos y descansar un poco más. “Aparte en Exatlón All Star, el ver caras conocidas o personas con las que ya había convivido antes, y nuevas energías como Pato, Aristeo y Ana, que no había tenido la dicha de compartir esta aventura con ellos, pues siempre vibras nuevas te recargan anímicamente”.

Buena convivencia

Aunque en algunos programas de Azteca Uno o incluso sus rivales del equipo azul aseguraban que el equipo rojo estaba dividido, al igual que en las últimas semanas de la cuarta temporada, Heber Gallegos niega dicha versión. “La convivencia totalmente bien. Yo tenía el pensamiento que como todos son campeones, todos son finalistas, puede que se preste para choques internos o se presenten escenarios en que no esté uno conforme porque cada uno va a traer sus ideas, a lo mejor van a existir unos pleitos, pero no".

"Obviamente cada uno tiene su punto de vista diferente. Yo decía ‘a ver si Pato me puede aceptar un consejo, que es campeón’ o ‘a ver si me puede aceptar un mensaje Aristeo que es campeón’. Siempre en cualquier tipo de trabajo, todo tipo de deporte, van a existir ese tipo de escenarios, y obviamente se tienen que aclarar porque si no se van acumulando”.

En la demandante temporada de 'Exatlón All Star', Heber Gallegos permaneció solo cuatro semanas.

Lamentablemente, el atleta de 29 años se convirtió en el cuarto eliminado de All Star, batiéndose en un circuito contra sus compañeros Ana Lago y Heliud Pulido. “Obviamente uno cuando llega a la ceremonia y ves el tiro, dices ‘este tiro es mío’ o ‘con este tiro sí ando malo’. Por ejemplo, yo en la tercera temporada estaba peleado con el tiro con corcho, y en la quinta se sumó el tiro con aro. Ya cuando vi el tiro con aro dije ‘hijuesú’".

"A mi personalmente lo que se me distingue mucho es la velocidad de los circuitos, tenía que llegar antes para aprovechar mis tiros y tener chance de estar errando para corregir rápido la puntería, pero lamentablemente he tenido días cansados”, cuenta sobre su última participación.

A ello, su sumó el cansancio y no ser un buen día. “Así como de repente pasa en la vida cotidiana que sientes que no es tu día, y por más que quieras corregir y ver el lado bueno no te sale, en esta ocasión fue ese día para mi. El extrañar, el pensar en mi pareja, en mi familia, no ayudaron”.

Thunder confía en que uno de sus compañeros rojos, especialmente Heliud, pueda estar en la final, y del equipo contrario le gustaría ver a David Juárez, de quien dice “ya tiene un doctorado en Exatlón”, bromeando por ser el participante con más tiempo en el reality.