Tras su salida de 'Survivor México', Bárbara Falconi revela dónde quedó el tótem que poseía

Sinaloa, México. Tras no librar el duelo de la extinción contra sus compañeras Kristal Silva y Cyntia González, Bárbara Falconi se convirtió en la siguiente eliminada de 'Survivor México 2021', una estadía de casi tres meses que describe como “brutalmente maravilloso”.

“Todavía no encuentro las palabras adecuadas para describirla, pero ha sido lo más brutalmente maravilloso que he experimentado. Me ha roto de una manera sorpresiva, no roto en el mal sentido, sino para crecer. Yo lo veo como una incisión en medio del corazón hacia arriba, donde no me parte justo a la mitad en dos, sino que me hizo florecer desde el centro. Me ha dejado muchas cosas qué pensar”, dice vía telefónica para DEBATE.

Relación con los Jaguares

Bárbara Falconi asegura que respeta la decisión de Cyntia, su compañera y capitana en Jaguares, de no utilizar el tótem de resurrección para salvarla de ser eliminada. “Creo que Cyntia es muy sabia y no era el momento de ocuparlo, ni yo era la persona adecuada. Físicamente, yo lo platicaba con ella, mi cuerpo ya estaba muy cansado, justo por las condiciones en las que estábamos y luego, yo siendo vegana, era como el doble. Mentalmente también ya estaba muy cansada y, al final, creo que Cyntia hizo lo correcto".

"Ese tótem lo ocupará para alguien que le ayude a llegar a la final y es muy respetable su decisión. Cuando te dicen que estás eliminada, una parte de ti dice: ‘ya voy a casa’, ya voy a ver a mi familia’”, agrega la también actriz, ya de regreso en México.

Bárbara Falconi apagó su fuego tras casi tres meses de competencia en 'Survivor México'.

Durante sus semanas como parte de la tribu Jaguares, luego de formar parte de Halcones, Bárbara también compartió equipo con Alejandra Toussaint, un personaje polémico dentro de la competencia y que durante varias semanas ha despertado malos comentarios por su enemistad con Cyntia. A pesar de las rencillas entre ellas dos, Bárbara comparte que tuvo muy buena relación con ambas y prefirió mantenerse al margen.

“Cuando me cambiaron (de tribu) me propuse no juzgar lo que había pasado y no quería tomar partido por ninguna, quería sorprenderme de los que me podrían aportar o enseñar. La verdad, me llevé una grata sorpresa con ambas [...] conocí a dos seres humanos increíbles. Creo que las condiciones extremas en las que estamos te hacen salirte un poco de ti y perderte, de mentar madres, que tal vez afuera no lo haces, pero ahí con toda el hambre, el sueño, el cansancio, el frío, el calor, te llevan a lo más extremo y hasta tú te puedes sorprender y decir ‘changos, esta no soy yo’”.

“Les aprendí mucho a las dos, Alejandra es divertidísima, el personaje que trae de chamán está increíble, lo amo brutal; pero también, ya que la conoces, más allá de todo eso, es superdivertida, es una persona superletrada; y Cyntia, por otro lado, la pasión que tiene por la cocina me conectó con ella, porque tengo una mamá que ama la cocina. Y es superamorosa, me apapachó desde el primer día; entonces, a mí no me afectó lo que trajeran ellas, sabía separar muy bien las cosas”.

El misterio del tótem

Tras su salida, uno de los grandes misterios que dejó Bárbara Falconi es dónde quedó el tótem de inmunidad que poseía. La también productora cuenta que decidió sembrar la duda en sus compañeros, pero la verdad es que lo perdió.

“Lo escondí en un lugar donde estaba como desértico y que nadie iba a ese lugar. Escarbé en esa tierrita y lo escondí, entonces cada consejo, cada que teníamos que ir a nominar, iba por él y lo sacaba. Hubo como cuatro semanas que no me tocó ir a sentencia, porque mi equipo ganaba la inmunidad grupal, y cuando me toca esta última nominación corro al lugar a buscar el tótem y resulta que ya habían florecido plantitas y florecitas, y dije ‘no lo voy a encontrar’. Empecé a escarbar como pude y nunca apareció. Literal se lo tragó la tierra”, comparte divertida sobre el tótem que al parecer habría encontrado su ex-compañera Kristal Silva esta semana tras su eliminación.

Falconi revela que sus favoritos para llegar a la final de 'Survivor México 2021' son don Jorge Ortín, Denisha, Cyntia González, Julio Barraza y Paco Pizaña. “Creo que ellos están jugando a darlo todo por el todo y lo están haciendo brutal. Los admiro muchísimo”.