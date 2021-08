Tras su salida de 'Survivor México', Fernando Vélez señala que nunca fue regido por las hienas

Sinaloa, México. Tras ser enviado directamente por Adianez al duelo de extinción y no superar la prueba contra Pablo y Sargento, Fernando Vélez tuvo que apagar su fuego en 'Survivor México', una aventura que se encuentra en sus últimas semanas.

Tras ser eliminado, el ahora excompetidor del reality se dice contento con su participación. “Obvio quería ganar, pero era secundario. La verdad lo disfruté mucho y le di una salsita muy rica a 'Survivor'. Yo creo que le gustó a la gente, me han respondido muy bien, hay muchos mensajes increíbles, nada de haters. Ha sido muy padre cómo me han recibido, el apoyo y el calor de la gente”, dice recién llegado a México.

Sin dificultades

Fernando Vélez fue uno de los dos participantes que entraron a 'Survivor México' varias semanas después de su inicio, ante la sorpresa del público y los propios participantes. “Nadie se esperaba mi participación en este proyecto, y más que no soy actor o no estoy en el medio, simplemente ser etólogo y hacer conservación de fauna silvestre por todo el mundo, es otro boleto. Esa fue mi presentación, la agilidad y el disfrutar los juegos fue algo padrísimo”, cuenta vía telefónica.

Fernando Vélez se convirtió en un participante destacado de 'Survivor México'.

A diferencia de otros participantes, a quienes les fue difícil adaptarse a las duras circunstancias del reality, el etólogo asegura que para él no fue así. “Yo ya tenía experiencia viviendo en la selva y en la naturaleza, es más yo disfruté muchísimo y aprender más de la naturaleza me encantó. Los juegos me encantaron, conocer gente y aprender de ellos también”.

“El hambre fue una experiencia increíble y rara, porque sí te empieza a cambiar las ideas, los humores, empiezas a extrañar y todo, pero realmente siempre tomo las canciones bien y eso me hizo valorar muchas cosas: mi país, mi comida, mi familia y eso es padrísimo. Es como volverte a despertar y decir ‘Fernando, despierta, no estés dormido y vive la vida”. Mi mente y mi cuerpo estaban conectados como uno mismo”, agrega.

Apunta, la convivencia con tantas personas sí es uno de los retos. “Eso fue lo más difícil, yo creo, pero tienes que respetar, dar su espacio y aprender de diferentes personas porque todos teníamos diferentes caracteres”.

Camino propio

Durante un par de semanas, el apasionado por los animales formó parte del polémico grupo de las hienas, aunque asegura él trató de mantener su distancia ante los intereses de Paco, Gary y Alejandra. “Desde el principio dije que iba a ser neutral y que no me iba a llevar por influencias de nadie, entonces pude conocer a todos los Halcones y Jaguares. Se suponía que yo era hiena, pero no me regía por ellos".

"Es más, ellos estaban (en espera) a la decisión que yo tomara. No me arrepiento porque la pasamos muy divertido, pero ellos tenían otras estrategias. Para mí lo que era hiena era divertirme y ellos tenían ganas de tirar a Cyntia y a Kristal”, añade.

Fernando Vélez no superó el duelo de extinción contra Pablo y Sargento.

Por eso, asegura que una vez llegada la fusión decidió tomar su propio rumbo. “En la fusión me desafané de esas hienas y les dolió. Yo la experiencia que he tenido con todos era lo que quería, conocer a todos y fui feliz. Cuando llegué a la fusión todos me saludaron. A los únicos que no conocía eran Julio y a Sargento y me la pasé muy bien con ellos. Creo que también en la fusión hice muy buenas amistades, y personalmente era yo solo, no estaba con nadie”.

Precisamente tomar su propio camino fue una de las razones que a don Jorge Ortín le hicieron señalarlo “como el peor traidor” de la competencia, y que incluso tuvieran un altercado a punto de llegar a los golpes antes del duelo de extinción.

“Creo que más que nada ahí hubo influencia de Paco y Alejandra, pero realmente yo con todos ellos (las hienas) no tengo problemas, afuera son mis amigos y las experiencias que vivimos adentro fueron increíbles. Por mi parte pueden hablar conmigo, no hay resentimientos, nada personal. Creo que sería muy inmaduro seguir siendo enemigos afuera, cuando es un juego de estrategia y lo tienes que entender”.

Aún así, a Fernando Vélez le gustaría que Julio, Cyntia, Sargento, Pablo y Adianez llegaran a la final el próximo domingo 15 de agosto, completamente en vivo por Azteca Uno. “Sería feliz, son unos tipazos, me llevé muy bien con ellos”.