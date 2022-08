Tras su salida de 'Survivor México' y pese a las críticas, Gabo Cuevas dice que no cambiará

Sinaloa, México. A pesar del hate y las críticas en las redes sociales hacia él, Gabo Cuevas, el más reciente expulsado de Survivor México, señala que no va a cambiar pues eso significaría cambiar su esencia. “Gabo es una buena persona, pero es muy directa, no se deja y lucha también por ser la cara de la justicia. Gabo es una persona muy leal, muy honesta [...] He demostrado que la gente no me va a cambiar porque ese es mi estilo”, dice vía telefónica a DEBATE.

Fuerte experiencia

El también periodista señala que aunque mucha gente habla de él, también reconocen que en esta vida hay que tener pantalones. “Tienes que tener fuerza cuando le dices a las personas las cosas que no hacen bien, y con eso me quedé, con las palabras que Warrior me dijo en su momento, que uno tiene que decir siempre las cosas y así es mi caso”.

Gabo es el único participante que ha tenido la oportunidad de regresar por segunda ocasión al reality, y confirma que esta temporada es mucho más fuerte. “En mi caso fue un Survivor de dormir 66 días en la tierra, con alacranes que te picaban, con cucarachas, con ciempiés. Pero también fue un Survivor en el que me sentí querido, apoyado por mi tribu porque mi tribu me quería. Me volví la alegría de los Jaguares, el que los hizo reaccionar y darse cuenta en quién confiar y en quién no”.

A su salida, Gabo Cuevas pidió perdón a Catalina por sus peleas.

Agrega que esta temporada llegó en un momento de su vida donde venía trabajando con amor propio y demostrarse a sí mismo que es un hombre fuerte. “Estadísticamente me señalaban como el participante que, atléticamente, más creció, porque empecé con mucho miedo en la banquita y terminé dando puntos muy definitivos. Cuando salí en la primera edición me tacharon de débil y eso fue muy fuerte, y es feo que te digan débil cuando no te conocen, entonces para mi fue lo mejor quitarme esa espinita 10 semanas”.

Malas condiciones

Los participantes han protagonizado fuertes peleas esta temporada, y Gabo Cuevas apunta que el hambre termina sacando lo peor de las personas. “El hambre es lo que nos ha llevado a hacer muchas cosas. Yo cuando me peleé con Catalina, me peleé por hambre. Cuando neta no tienes nada qué comer, no tienes comodidades, una cama, clima, valoras tanto. A diferencia de los otros Survivor, las comodidades cambiaron y creo que eso es lo que nos ha llevado a ser una generación distinta”.

Finalmente, Gabo siente que esta ocasión ha recibido más cariño y más amor que el año pasado. “Creo que la gente también vio a un Gabo que le valió que lo criticaran y que salía en bañador y compartía sus miedos, su frustración de ser un hijo homosexual y que como muchos hogares los papás no te aceptan del todo, les cuesta aceptar lo que tienen en casa como hijos. Y aquí me desahogué, conté toda mi vida sin filtros y jugué con la lealtad y perdí con la lealtad, entonces eso para mi fue lo más maravilloso de este Survivor, que salí con amigos y todo el corazón que le di a esos Jaguares que fueron y serán los mas chingones”.