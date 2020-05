Tras superar el coronavirus, Pato Borghetti dona plasma para ayudar a otros pacientes

Luego de haber contraído la enfermedad del coronavirus y haberla superado, el actor argentino Patricio Borghetti donó su plasma para ayudar a otros pacientes que han estado luchando contra el nuevo virus y se lo hizo a saber a sus seguidores en redes sociales mediante un video.

Al principio del videoclip se aprecia a Pato con cubrebocas en el proceso de donación de plasma y finalmente reaparece en otro lugar sin protección para explicar: "Ayer fui a donar plasma para el protocolo COVID-19 en el IMSS, en el banco de sangre de 'La Raza'".

Una publicación compartida de PatoBorghetti (@patoborghetti) el 22 May, 2020 a las 9:18 PDT

Tenía duda de si subir este video o no, porque no lo hice para tener un reconocimiento o una medalla, lo hice porque me siento bendecido y muy agradecido por haber librado esta enfermedad sin mayores complicaciones", añadió en el video que compartió mediante sus redes sociales.