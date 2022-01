Tras supuesta infidelidad de su ex Andrés Tovar, Claudia Martín presenta a su novio Hugo Catalán

Dicen que después de la tormenta viene la calma; el año pasado la actriz de telenovelas Claudia Martín estuvo envuelta en un gran escándalo, ante la supuesta infidelidad de su ex esposo, el productor de televisión Andrés Tovar, con la cantante y también actriz Maite Perroni, integrante de RBD.

Claudia Martín de 32 años de edad y oriunda de Oaxaca de Juárez, estado de Oaxaca, México, pudo sobrellevar esta difícil situación y logró pasar página, dándose una nueva oportunidad en el amor. A través de sus redes sociales, sorprendió a sus miles de seguidores al dar a conocer estar en una nueva relación amorosa.

Se trata del actor de cine y televisión Hugo Catalán; tiene 39 años de edad y es originario de la Ciudad de México. Ha participado en proyectos como "Cuatro lunas", "Señora Acero" y "Su nombre era Dolores".

Hugo Catalán ha participado en varias telenovelas de TV Azteca.

"Contigo", expresó Claudia Martín en una fotografía que publicó junto a Hugo Catalán, donde aparece dándole un beso en la mejilla. Las felicitaciones no se hicieron esperar para la actriz de telenovelas como "Flor y sus dos maridos", "Como tú no hay dos", "Fuego ardiente" y otras más.

El actor Sebastián Rulli manifestó: "felicidades amiga, a vivir el amor al máximo"; asimismo la actriz puertorriqueña Laura Carmine le escribió, "esto me llena de felicidad mi Clau, sabes que te lo mereces".

Así dio a conocer Claudia Martín su nueva relación amorosa.

Por su parte, el novio de Claudia Martín posteó en su cuenta de Instagram la misma fotografía, acompañada de estas amorosas palabras: "un día me crucé con la mirada de un ángel". La actriz le respondió: "todo contigo".

Cabe mencionar que días antes de compartir esta fabulosa noticia, en una entrevista para TVyNovelas, se le preguntó a Claudia si estaba lista para darse una nueva oportunidad en el amor:

¡Claro! Eso jamás estará cerrado para mí, nunca dejaré de creer en el amor, por supuesto que estoy más que abierta, con esa ilusión siempre.

Además, se sinceró sobre el divorcio de Andrés Tovar, dejando muy en claro que no fue un fracaso en su vida. "Esto fue parte del universo y ni me siento mal ni pienso que haya fracasado, al contrario, todo pasa por algo mejor y he aprendido muchísimo de lo que quiero y no quiero en la vida".