Tras última temporada de Homeland elenco le dice adiós a sus personajes

Cuando el thriller de espías de Showtime "Homeland" llega a su fin, Claire Danes espera que su interpretación de un personaje con trastorno bipolar ayude a desestigmatizar las enfermedades mentales.

"No creo que haya habido muchos espectáculos o muchas oportunidades en la cultura pop para centrarse en las personas que están un poco diferentes de la mayoría y experimentar el mundo a través de un filtro tan diferente", dijo Danes a The Associated Press en la alfombra roja. para la octava y última temporada de la serie Showtime el lunes por la noche en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.

Danes, quien interpreta a la analista de la CIA Carrie Mathison, dijo que se tomaba en serio la tarea de tocar los altibajos de la manía y la depresión. "Realmente me sentí humilde por el proceso en mis esfuerzos por darle sentido, y simplemente tener un profundo respeto por las personas que viven con esto día tras día", dijo Danes.

"Patria" también ha ayudado a explicar la complejidad de la seguridad nacional a través del trabajo de la comunidad de inteligencia. Antes de cada temporada, los principales miembros del reparto y los productores se reúnen con profesionales de inteligencia para discutir los temas que "los mantienen despiertos por la noche".

Danes dijo que estas son las personas que ayudan a mantener el mundo más seguro.

"Estoy en la tierra de la fantasía. Sabes, tomo riesgos de una manera muy calificada. Y estas personas lo hacen de verdad. Entonces, ya sabes, todo el respeto del mundo hacia ellos ”, dijo Danes.

Mandy Patinkin, quien interpreta a Saul Berenson, funcionario de alto rango de la CIA, comparte ese respeto y llama a los miembros de la comunidad de inteligencia: "Patriotas como nunca has visto en tu vida".

La última temporada será un asunto familiar para los daneses: su esposo, Hugh Dancy, se une al elenco, incluso si la pareja no tiene ninguna escena juntos. "Fue muy, muy maravilloso poder compartir el espectáculo de adentro hacia afuera de esta manera con mi esposo".

La última temporada de "Homeland" se estrena el domingo en Showtime. Algunos de ellos fueron fusilados en Marruecos para representar a Afganistán.