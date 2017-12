Tras una mala liposucción así luce hoy Natalia Esperón

Natalia Esperón de 42 años paso un mal momento en 2016 ya que se había sometido a una liposucción en los muslos para reducir la grasa que la acomplejaba, aunque por ahorrarse unos pesos resulto fatal.

La actriz se realizó el procedimiento en un consultorio y por ello le fue mal, entonces tuvo que acudir a una clínica de buen nivel para resolver su situación ya que se encontraba bastante preocupada.

A un año del calvario de Natalia por fin pudimos ver el resultado final y nos mostró como quedaron sus muslos los cuales se ven impresionantes además de deleitarnos con una figura estilizada y torneada.

En Instagram podemos ver a la actriz de "Amores verdaderos" enseñando sus piernas.

Usuarios coincidieron que luce espectacular y guapísima.

"Guapísima como siempre" "Amiga te ves súper guapa" "Bellísima"

Natalia Esperón siempre ha sido catalogada como uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana, ella inició a los 13 años dentro del mundo del espectáculo, esto en algunos comerciales, su paso por el certamen 'Modelo del año' lo que le abrió las puertas para estudiar en el CEA.

Fue en marzo de 1994 cuando Natalia recibió su primera oportunidad en las telenovelas y participó en Agujetas de color de rosa la cual la catapultó a la fama.

Luego de varios años de actuación en televisión y teatro Esperon, se retiró de los reflectores para dedicarse a cuidar a su familia.

Años después regreso a la pantalla chica con una participación especial en el melodrama La esposa virgen, su primera intervención en el séptimo arte fue en 2006 con la cinta Esperame en otro mundo.

La ex esposa de Pepe Bastón tuvo su última participación ante los reflectores en 2013 con la telenovela Amores verdaderos.

Año en el que anunció su retiro definitivo de la actuación, de acuerdo con radioformula, la actriz declaró que su decisión se debió a que su profesión no la satisfacía.

"No me estaba llenando la actuación en este momento. Soy una curiosa de la vida y tenía mil ganas de seguir explorando y haciendo cosas, y llegó un momento en que como actriz no estaba creciendo, ni me estaba llenado, es como las relaciones, tienes que dejarlo por un momento para valorar las cosas, poner en orden tu vida y sentimientos", declaró Esperón.

Natalia estuvo casada 10 años con Díaz, actual pareja de Eva Longoria, la actriz y el empresario tuvieron cuatro hijos.

Luego de concluir su participación en Amores verdaderos, Natalia desapareció no sólo de los reflectores, también de las redes sociales, los últimos registros en su cuenta de Twitter y Facebook fueron en abril de 2014, desde entonces todos los rastros sobre su existencia siguen en la incógnita.

El año pasado se dio a conocer que la actriz se había sometido a una liposucción en los muslos, para reducir la grasa; sin embargo, “por ahorrarse dinero y hacerlo en un consultorio”, tuvo varias complicaciones en las heridas.

Cabe mencionar que relación de Natalia y Pepe se mantuvo siempre en privado, sin embargo, la pérdida de un bebé, hace algunos años atrás, fue un parteaguas en su relación.

Con información Tv Notas

