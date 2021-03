Tras varios complicados meses por la pandemia, Código FN regresa a los escenarios en Estados Unidos

La agrupación sinaloense Código FN iniciará una nueva etapa de la gira por Estados Unidos que a principios del 2020, tuvo que ser puesta en pausa ante la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. Tomando todas las precauciones, con gran alegría y deseos de reencontrarse con su público después de un año completo, el grupo del Regional Mexicano tuvo su esperado regreso a los escenarios.

El primer escenario que pisó el grupo originario del poblado Tamarindo, perteneciente al municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, México, luego de un año de ausencia, fue "México de noche" en Anaheim, California el pasado 18 de marzo. Posteriormente Código FN se presentó en "La Movida nightclub" en Bakesfield, CA; el "Clásico" de Phoenix, Arizona y este domingo en el "Rancho el enamorado" de Hollister, California; en estos shows volvieron a deleitar a sus seguidores con su música y asimismo presentaron sus nuevas canciones.

Código FN continúa cosechando grandes satisfacciones con su más reciente producción discográfica "Billetes verdes", cuyo sencillo del mismo título se encuentra entre los corridos más sonados de las playlists del Regional Mexicano, como es el caso de "Las Perronas" y "Norteño Mix" de la plataforma Spotify, donde además se adueñaron de la portada.

Así mismo el videoclip oficial del corrido "Billetes verdes", lanzado el pasado mes de enero, supera ya los 2 millones de reproducciones en el canal Gerencia 360 TV en YouTube. Con respecto a los videos musicales de Código FN, en días pasados la agrupación se dedicó de lleno a la realización de dos nuevos: "El trapito colorado" y "El músico", mismos que muy pronto sus miles de fans podrán disfrutar también a través del canal de YouTube Gerencia360tv.

En entrevista con Debate Ernesto León, líder y vocalista de Código FN, compartió que los tropiezos que ha tenido durante estos años de trayectoria musical, desde sus inicios como Fundillo Norteño, le han servido de mucho aprendizaje.

"Siempre habrá tropiezos en la vida, a veces queremos que las cosas pasen perfectas, pero la perfección no existe, siempre hay tropiezos, hay que aprender de ellos, no caer en el mismo hoyo, me ha costado a mí en lo personal entender que somos artistas, que nos debemos al público y tenemos que ser el ejemplo para la sociedad, para la gente que nos sigue, yo he cometido algunos tropiezos, he aprendido de ellos, me he superado; cada vez me doy más cuenta de que la música es mi vida, me ha dado todo lo tengo".