"Te vas a ir a la cárcel", Alfredo Adame ahora acusa a Laura Bozzo de trata de personas

Alfredo Adame no quita el dedo del renglón y quiere ver a Laura Bozzo en prisión. En una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, el actor mexicano hizo una nueva y fuerte acusación en contra de la conductora de televisión de origen peruana: ¡supuestamente operaba una red de trata de personas!

El también presentador de televisión aseguró que Laura Bozzo y su ex pareja sentimental Christian Suárez, traían a peruanos a México con visa de turista, los ponían a trabajar en los programas que tuvieron tanto en TV Azteca como Televisa y al final, se quedaban con la mayor parte de sus ingresos.

"¿Cómo operaban Christian Suárez y Laura Bozzo? Con algunos cómplices, obviamente, engañando a TV Azteca, engañando a Televisa, le daban el presupuesto a Laura Bozzo para que lo manejara todo", manifestó Alfredo Adame. Presuntamente la "Señorita Laura" durante 17 años "trajo aproximadamente unos 18 o 19 peruanos, estos peruanos entraban con visa de turista y trabajaban en México".

Una vez que estas personas de origen peruano llegaban a México, les daban trabajo de asistente de producción, de 'corre ve y dile', de productor asociado, de realizador, "entonces en la nómina ellos reportaban que ese productor asociado ganaba 90 mil pesos y al productor asociado que no tenía visa de trabajo, le daban 15 mil o 20 mil pesos, los otros 70 se los clavaban Laura Bozzo y este cuate Suárez y Martín Mamani".

Alfredo Adame, ex conductor del programa "Hoy" en Televisa, lanzó esta advertencia: "te vas a ir a la cárcel, Laura Bozzo, te vas a ir a la cárcel".

Ante las declaraciones del actor de 63 años de edad, Pati Chapoy aclaró que cuando Laura Bozzo laboró en TV Azteca, no metía sus manos en la producción. "Cuando trabajó aquí esta señora se le contrató a ella como conductora y nada más, no tenía nada que ver en la producción, la producción se realizó con personal de Azteca, aquí no, aquí puro mexicano".

La mañana de ayer martes Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la orden de aprehensión en contra de la conductora de televisión y tras su arresto, ser trasladada al penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Laura Bozzo supuestamente cometió un delito fiscal que sobrepasa los 13 millones de pesos; en caso de ser culpable, podría pasar entre 3 y 9 años en prisión.

