Tratamiento de Rogelio es carísimo; no tiene para pagar

Verónica Castro no mentía cuando esta mañana solicitó en el programa Hoy ayuda para su colega Rogelio Guerra, debido a que la atención que requiere sigue siendo cara, actualmente su esposa Maribel Robles enfrenta la problemática de desembolsar mensualmente la cantidad de 30 mil pesos, cifra que sólo cubre el pago de los enfermeros y la cama que el actor debe usar.

“Un amigo doctor me estaba pagando los cuidadores de Rogelio desde que lo saqué de La Casa del Actor, además de la renta de la cama, pero en este momento ya se le complicó y desde hace dos meses no me ha podido cubrir ese pago, entonces así yo ya no tengo capacidad para pagar a los cuidadores de mi esposo. Recurrí como siempre a todos los amigos que tenemos, para ver si podíamos hacer un evento o algo para poder tener fondos para estos gastos, obviamente parte de esos amigos es Verónica”, explicó Robles.

Rogelio tiene mucho tiempo enfermo. Foto: Univisión

La hija del también actor Germán Robles (q.e.p.d.) señaló que Verónica Castro siempre está al pendiente de la condición de su coprotagonista en la telenovela Los ricos también lloran, por eso creyó necesario que sus compañeros y el público debía saber los problemas que estaban enfrentando y así ver si juntos podrían ayudar, por eso no hay ninguna molestia por lo hecho el día de hoy por esta estrella.

“Ahorita tengo que resolver cómo cubrir mensualmente el pago de los cuidadores y la renta de la cama, lo demás como lo de la vida diaria lo tengo cubierto como lo he hecho durante dos años, pero ahorita no tengo ni como sacar estos 30 mil pesos”.

Si bien sus hijos Aldo y Carlo tratan de ayudarlo con lo que más pueden, no es suficiente, porque ambos están iniciando en sus carreras y además tienen que cubrir sus propias necesidades ya que viven de manera independiente, es por eso que agradece al intención del productor Reynaldo López de realizar algún proyecto con el fin de ayudar a Rogelio Guerra.

“Toda la ayuda es bien recibida”, expresó Maribel Robles.

Sobre la salud del actor su esposa dijo: “Rogelio sigue muy bien, estable, sano pero con sus limitantes, inclusive ayer fue a su terapia y esta tarde estuvo en la casa de sus hermanos comiendo, está bien”.

Con información de El universal.