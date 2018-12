Eugenio Derbez revela trauma vivido durante su infancia

El comediante Eugenio Derbez siempre habla de su vida privada ante los medios de comunicación, sin embargo, ahora sorprendió al relatar el trauma más grande que vivió durante su infancia por culpa de su mamá, la fallecida primera actriz Silvia Derbez.

En entrevista para el Programa Hoy, Eugenio Derbez confesó que cuando era niño le causó mucho conflicto el ver a su mamá Silvia Derbez besarse con otro hombre que no era su papá y que incluso terminó llorando por eso.

Yo tenía la misma edad de Aitana, como cuatro años. Mi mamá estaba grabando en Televisa una telenovela, yo me quedo con las muchachas y pasan en la tele una película de Pedro Infante.

"Es la primera vez que veo a mi mamá besar a un hombre que no era mi papá, en una escena besaba a Pedro Infante. Me traumé, o sea me puse a llorar por horas”, señaló el comediante Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez resaltó que incluso cuando su madre llegó de trabajar le reclamó porque la vio besándose con “El Ídolo de Guamúchil” y que ahora que él es actor y tiene que realizar escenas así, prefiere que su hija Aitana no lo vea.