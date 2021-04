Travis Barker publica apasionadas fotos para celebrar el cumpleaños de Kourtney Kardashian, su novia

Estados Unidos.- El día de ayer, 18 de abril, Kourtney Kardashian cumplió 42 años de edad, y su novio Travis Barker, para conmemorarlo, compartió apasionadas fotografías a su lado, confirmando así la relación amorosa que inició hace algunos meses y por la cual se han visto cuestionados desde que comenzó el rumor.

Fue en el perfil oficial de Instagram de Travis, quien es un baterista de punk rock reconocido por ser miembro de blink-182, en donde se publicaron las fotografías de la pareja luciendo muy cariñosa entre sí, pero sorprendiendo a todos a la vez, ya que hubo un video que se malentendió entre sus fans.

Entre las fotografías podemos ver momentos nunca antes visto de la pareja dándose tremendos besos, en románticos e íntimos momentos y hasta un video que echó a volar la imaginación de todos, según sus fans. Al final de la publicación, un breve video fue agregado en el que se ve a Kourtney succionando un dedo de Travis, lo que generó un gran malentendido.

Esta es la primera vez que la pareja se deja ver, pues habían mantenido bajo perfil su relación amorosa, sin embargo, mucho se había rumorado sobre el tema. Los fanáticos de la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner están felices por ella y su nueva relación, pues afirman que luce mucho más contenta y segura al lado de Barker.

El día de ayer la estrella del reality show estadounidense Keeping up with the Kardashians celebró sus 42 años, una edad a la que llegó luciendo como toda una jovencita y, sin lugar a dudas, en su mejor momento, pues se evidencia lo bien que la pasa actualmente.

Aunque no se revelaron fotografías, videos o detalles sobre algún festejo familiar, seguramente Kourtney Kardashian la pasó de lo mejor el día de su cumpleaños. A través de sus historias de Instagram compartió todas las cariñosas felicitaciones que recibió por parte de sus amigos y familiares.