Estados Unidos.- El reciente Halloween se vivió al máximo alrededor del mundo, pese a la pandemia mundial por coronavirus y los famosos lo dieron todo, incluso desde casa, con disfraces de lujo y muy originales, quien sin duda logró robarse la atención de todos fue el rapero estadounidense Travis Scott, debido a su peculiar disfraz.

Resulta que el rapero quiso hacer una referencia a la nueva película de The Batman, cuyo estreno ha sido aplazado debido a la pandemia por Covid-19 y que tiene como protagonista a Robert Pattinson y los comentarios no fueron del todo bueno, ya que quiso darle su propio toque al atuendo del Hombre Murciélago y no logró su cometido.

Debido a que figura en la banda sonora de este filme, Scott se vistió de este personaje, pero dejando de lado su color negro, pues optó por un color café y un traje estilo piel que llamó la atención de todos, lo que le valió miles de críticas en Internet.

El rapero se dejó ver en Instagram con algunas fotografías de ese día, posando desde la cochera de su mansión de California junto a sus autos, los cuales estaban con el mismo color y simulaban ser el Batimóvil del rapero.

Travis Scott elimina su Instagram tras recibir burlas por su disfraz de Halloween. Foto: Instagram

Este atuendo hizo que se desataran memes y críticas en las redes sociales, todos comenzaron a hablar que lejos de parecerse al traje del Hombre Murciélago, parecía que Travis estaba vestido del Hombre Cucaracha, por lo que él, después de tanto enojo y ataques de parte de los internautas, decidió retirarse de Instagram y cerrar su cuenta sin dar ninguna explicación.

Todos se dieron cuenta de su acción y por ello las acciones contra él continúan, incluso después de que él decidió cerrar su cuenta para evitar seguir leyendo malos comentarios sobre su disfraz. Hasta ahora el cantante no se ha pronunciado sobre el tema, mucho menos sus allegados, como Kylie Jenner, quien es su ex y es muy activa en las redes sociales.

Travis Scott ha abandonado Instagram. Foto: Instagram

¿Cómo va la relación de Kylie Jenner y Travis Scott?

Recientemente vimos a la expareja posando de lo más felices juntos, después de bastante tiempo los padres de Stormi volvieron a mostrarse juntos en Instagram con fotografías que compartió Kylie Jenner con un atrevido atuendo que estaba conformado por un vestido transparente que dejaba ver su ropa interior, un chal de cuero café, guantes, zapatillas y bolso dorados, mientras qu él lució pantalones de cuero con sandalias y una camiseta beige que más tarde se quitó.

Así es la relación que comparten Travis y Kylie. Foto: Instagram

Aunque hasta ahora ninguno ha hablado sobre la relación que ahora mantienen, los seguidores de ambos están impacientes porque toquen el tema, todos quieren descubrir si la pareja está de nuevo junta o simplemente se reunieron para tomarse estas fotografías que, claro, son para promocionar la marca ya mencionada anteriormente.

Recordemos que la relación entre la estrella del reality show Keeping up with the Kardashians y el intérprete del tema 'Sicko Mode' terminó hace casi un año, sin embargo, en varias ocasiones han demostrado que la prioridad de sus vidas es la pequeña Stormi, nacida en 2018, y por ello siguen trabajando juntos en una crianza compartida y sin limitaciones.

A mediados del mes de septiembre, una fuente le reveló a E! News que Kylie y Travis estaban perfectamente bien con la relación que mantenían en ese momento y, aunque no están juntos románticamente, están haciendo lo suyo.

"Su hija de dos años, Stormi, sigue siendo su principal prioridad", aseguró la fuente, explicando que esta pareja conformada por Kylie, de 23 años, y Travis, de 28, a menudo se unen por su pequeña y es que como ya se sabe, la socialité quiere todo lo mejor del mundo para su hija y seguramente estar alejada de su padre sería algo que pudiera afectarla, ya que se ha acostumbrado a estar con él desde que era una recién nacida.

Asimismo, en marzo, en el cuadro del inicio de la pandemia mundial por coronavirus (Covid-19), otra fuente afirmó que la expareja estaba pasando juntos la cuarentena en la casa de la socialité en Hollywood Hills, la cual adquirió por nada más y nada menos que 36 millones de dólares, algo cercano a los 3 mil billones de pesos mexicanos.