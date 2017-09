Por andar de lucida Gomita sufre aparatoso accidente

La polémica Araceli Ordaz mejor conocida como Gomita sufrió un aparatoso accidente mientras patinaba en el foro de "Pecado Venial"



Los invitados en el programa fueron Alexander Acha 'Gomita' y la sexy Tracy Sáenz en una sección del programa Gomita tenía que andar en patines cuando de pronto se fue de espaldas la ex conductora de "Sabadazo" tenía en sus manos una botella de agua la cual literal vacío sobre ella misma.



La modelo compartió el bochornoso momento en sus redes sociales en donde el conductor va detrás de ella para que Gomita no cayera, aunque sucedió todo lo contrario, ya que al bajar a uno de los escalones el peso de su nuevo trasero le hizo una mala jugada quien la mando directamente al piso.



Muchos de sus seguidores afirman que el conductor provoco la caída de la joven a propósito.

"No hagas eso gomita te puedes lastimar no nomas porque ellos quieren es una falta de respeto hacia ti y si te quieres por favor no vuelvas hacer eso te puedes hasta morir con un mal golpe en la cabeza y ese piso se mira muy resbaloso para traer patines."



"Me encanta como te diviertes y que te vale madre lo que digan todas esas gordas envidiosas con el sueño frustrado de querer tener tu dinero u tu cuerpo!."

"Que mala onda del chico no le importo alzar primero a Araceli lo primero que hizo fue levantar la botella de agua, y la chica miandose de la risa que mal plan".