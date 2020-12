Tremendos besos y alacranes: la navidad de Belinda con Christian Nodal y familia

Belinda recibió la navidad en una lujosa cena con su familia y Christian Nodal, donde hubo tremendos besos, y hasta una degustación de insectos.

La cantante y actriz Belinda pasó la navidad en compañía de su familia y de su pareja, el también cantante Christian Nodal, quienes no se detuvieron a la hora de demostrarse el gran amor que se tienen.

En las historias que la misma Belinda subió a su cuenta de Instagram, se pudo ver una lujosa decoración a un lado de una piscina, con la que la cantante y su familia disfrutaron de una bella velada para recibir la navidad.

Un enorme árbol navideño con los nombres de cada uno, un gigantesco trineo con renos, y algunas esculturas de cascanueces y osos de peluche, formaron parte de la llamativa decoración en la fiesta de la cantante.

Pero la atención sin duda se la llevó los tremendos besos que Belinda y Christian Nodal se dieron uno al otro ante la vista de los seguidores de la voz de ‘Amor a primera vista’.

Belinda, de 28 años, y Nodal, de 21, protagonizaron una de las historias de la también actriz, dándose uno al otro unos besos muy ‘tronadores’ en la mejilla.

Belinda, usando un bello vestido en color champaña, tomó a su novio entre los brazos, y luego de sonreír a la cámara, se le lanzó encima con unos tiernos besos que subieron la temperatura en plena navidad.

Desde que la relación inició entre ambos jueces de ‘La Voz México’, no han dejado de derramar miel, y de esta manera demostraron el gran amor que se tienen uno al otro.

Belinda y Christian Nodal derramaron miel en navidad con unos tiernos besos

Pero no solo el dulzor de la relación entre ambos destacó en la lujosa cena, sino también el peculiar menú que degustaron.

Un par de historias más adelante, la cantante dejó ver ante la cámara la extraña botana que su hermano, ‘Nacho’ Peregrín, estaba a punto de saborear.

Ante la exclamación de “¡qué asco!” de Belinda, su hermano se llevó a la boca un par de alacranes, ante la notable sorpresa de Christian Nodal.

Y no se detuvo ahí, pues ‘Nacho’ prosiguió con otro inusual manjar: un gusano.

La ocurrencia de consumir los insectos, aparentemente, se trató de una apuesta entre el hermano de Belinda y Christian Nodal, quien no pudo contener las carcajadas ante el atrevimiento de ‘Nacho’.

El hermano de Belinda disfrutó en la cena navideña de una peculiar botana.

Un sorprendido papá de Belinda, se mostró confundido, diciendo que no podía entender la razón por la que estaban comiendo insectos.

“¡Se va a terminar comiendo culebras! No, no, no, es absurdo”, exclamó atónito el padre de la cantante.

La que fue al parecer una muy divertida cena en familia terminó con el intérprete de ‘Dime cómo quieres’ y el hermano de Belinda, dándose un ‘chapuzón’ en la piscina, compartiendo juntos un abrazo que hace ver que Nodal ya se siente parte de la familia Peregrín.