Tres heridos de bala tras un tiroteo, a las afueras de un after party organizado por Justin Bieber

Hasta el momento el intérprete de temas como "Stay", "Baby", "Yummy", "Peaches" y muchas más, no ha comentado nada sobre lo ocurrido a las afueras del after party que llevó a cabo. Cabe mencionar que el concierto de Justin Bieber fue parte del "Homecoming Weekend", una serie de actividades para "calentar el ambiente", previo al Super Bowl que se llevará a cabo mañana domingo en el SoFi Stadium, en Los Ángeles, California.

Luego de su show, el esposo de la modelo estadounidense Hailey Bieber de 25 años de edad, convocó a varias celebridades a un after party , en un exclusivo restaurante de West Hollywood.

Este fin de semana el cantante y compositor canadiense Justin Bieber de 27 años de edad, llevó a cabo un concierto en WeHo, en el Pacific Design Center ubicado en West Hollywood , una ciudad en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos, como parte de las celebraciones previas del Super Bowl. Posteriormente, el joven astro del pop ofreció un after party y tres personas fueron heridas de bala, tras un tiroteo ocurrido a las afueras del lugar .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

