Tres marcas mexicanas que están triunfando

Nueva York.- El talento de nuestros diseñadores locales no posee límites. Y tal es la prueba que estas tres marcas nacionales han probado suerte en París y Nueva York con un éxito rotundo.

Estos creadores, además de trasladar distintos conceptos urbanos, apuestan sobre todo a presentar propuestas creativas diferentes al resto: para ellos la violencia, los actos políticos y raciales del mundo, el streetwear y la presentación de una belleza alejada a los cánones establecidos son parte fundamental para la creación de sus prendas.

Pasarela en otoño de 2014. Foto: AP

Conocelos y descubre que sus propuestas son más interesantes de lo que pensabas.

Sanchez-Kane

Quizá una de las cosas de las que se vale Bárbara Sánchez-Kane al momento de crear sus piezas es la racionalización de la violencia y el contexto socioeconómico de México.

La diseñadora de origen yucateco trabaja con piezas conceptuales que te invitan a echarte un clavado en la idiosincrasia mexicana. De objetos comunes, Sánches-Kane obtiene piezas y las convierte en indumentaria.

Un ejemplo es el paliacate, los tapetes masajeadores de los taxis y la ferviente apego de la Iglesia en la sociedad mexicana. Esta diseñadora se ha presentado en la semana de la moda en Nueva York y fue hasta hace un año que Bárbara tuvo la oportunidad de presentar su trabajo durante el Mercedes Benz Fashion Week Mx.

Barragán

La propuesta de Victor Barragán para su marca es la nostalgia y el rompimiento de la estética estereotipada de lo mexicano.

Victor pertenece a una generación de nuevos creadores que busca fomentar su trabajo de una manera íntima con sus clientes, por eso, la forma de presentar sus diseños es bastante inusual y rompe con lo “establecido” en una pasarela.

Su pasión por la moda nació a partir de la cultura pop de México. Se ha presentado en Mercedes Benz Fashion Week Nueva York y recientemente también en la edición mexicana. Barragán busca encontrar un punto medio entre la ropa, el consumidor y el diseñador.

Sus colecciones se inclinan más a mostrar una belleza andrógina donde la ropa hable mucho más de quien la use. Jamás la moda mexicana había sido tan irreverente.

Scent

Josefina Val, es la diseñadora que está detrás de esta marca emergente mexicana. El concepto principal de esta firma es la transgresión de la estética y proponer una línea más underground y poco convencional.

No obstante, su primer show en París le bastó para posicionarse como una marca novedosa, fresca y propositiva.

A raíz de esto, Josefina se ha arriesgado a crear piezas en piel como shoppers o bolsas que parecen sacadas del supermercado (take that, Balenciaga) que han sido un éxito no sólo en México sino en Europa y Estados Unidos. Además, la línea Scent contiene playeras y tapa-bocas perfectos para cualquier aque quiere imponer tendencia.

