Tres oufits de Ana Barbara para que desates la locura en la playa

No cabe duda que Ana Bárbara sabe que ponerse cuando va a la playa, prueba de ello son los outfits de playa que escoge cuidadosamente para poder lucir su cuerpo y es que algo que tiene la cantante de 49 años, además de talento es un tremendo cuerpazo.

Ahora te mostremos los tres mejores outfits de playa con los cuales Ana Bárbara derritió las redes sociales y que casa que luce bikinis o ajustados pareos, la guapa grupera desata la locura entre sus fans, quienes se quedan hipnotizados al verla tan atrevida tomando el sol.

La primera foto fue tomada el diez de junio y logró recaudar más de 59 mil likes de lo elegante que se miraba, pues eligió un bikini color beige, de la parte de arriba, mientras que abajo era en color oscuro, por lo que hizo un contraste, perfecto, además supo combinar con unos lentes y sombrero, con los que le dio un toque más sofisticado.

"Para mi eres una mujer con una belleza espectacular!!!!", "Hermosa que eres, no se que tienen las Rioverdenses", "Que guapa eres la eres una mujer muy bella", "Me encantan tus historias con tu mamá y tu hermano, me divierto!!", "Estás bien pinshe guapa", le escribieron a Ana Bárbara en Instagram.