Tres películas para ver en Netflix para celebrar hoy el Día del Niño

"El tío Netflix" tiene en su plataforma varias opciones de películas para celebrar el Día del Niño; consiente a los reyes del hogar preparándoles sus snacks favoritos y disfruta junto con ellos, un maratón con estas tres películas que te recomendamos a continuación.

En el catálogo infantil de Netflix puedes encontrar "Hotel Transylvania", película que cuenta con las voces de Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, Fran Drescher, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade y Cee Lo Green.

Drácula, el dueño del Hotel Transylvania redobla su deber como un papá sobreprotector cuando un pretendiente inoportuno, muestra interés en su hija adolescente. "El chico se enamora perdidamente de Mavis y comenzará a cortejarla, algo que al Príncipe de las Tinieblas le pondrá de muy mal humor", señala la sinopsis.

Otra recomendación que te hacemos para este Día del Niño, es "The secret life of pets (La vida secreta de tus mascotas)", parte uno y dos. En la primera película el perro Max no puede ser más feliz; adora a su dueña Katie y, cuando ella se va a trabajar, disfruta junto a las mascotas vecinas, como Gidget, Chloe y Mel. Un día, Katie vuelve a casa con una sorpresa para Max, un perro llamado Duke, con quien Max pronto tendrá sus diferencias.

En "La vida secreta de tus mascotas 2", Max se enfrenta a nuevos e importantes cambios en su vida. Su dueña Katie no sólo se ha casado, sino que también ha sido madre por primera vez. En un viaje familiar al campo conoce a un perro granjero llamado Rooster, con el que aprende a dominar sus miedos.

Y una película que no puede faltar en un maratón para el Día del Niño es "Mi villano favorito". En la historia el villano Gru traza un plan para robar la luna del cielo, pero le resulta difícil seguir la tarea después de que tres huérfanas terminan bajo su cuidado.