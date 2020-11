Tres valiosas lecciones que Esmeralda Pimentel ha compartido sobre el amor propio

A través de sus redes sociales y en entrevistas, la bella actriz mexicana Esmeralda Pimentel no solo comparte sus proyectos profesionales o algún merecido viaje, sino también comparte c sus seguidores valiosas lecciones de amor propio. Anteriormente en su feed de Instagram publicó una fotografía al desnudo, donde mostró con mucho orgullo sus estrías, manifestando que estaba haciendo "un llamado a reinterpretar la belleza, más allá de lo que nos han hecho creer".

La belleza no solo está en los ojos de quien la mira, la belleza está en todas partes esperando a ser experimentada por quienes son suficientemente valientes para reconocerla, pero sobre todo por quienes la expresan y la muestran.

Asimismo Esmeralda Pimentel manifestó que no hay mejor belleza que tú mismo. "Mi amor propio, comienza con el respeto a mi cuerpo, a mis heridas, mis procesos, mis anhelos y mi evolución. Belleza yo".

Otra de las valiosas lecciones de Esmeralda Pimentel a sus miles de seguidores, es que no deben esclavizarse persiguiendo estándares de belleza tóxicos, además que ser imperfecta es natural. "Tener estrías es natural, tener celulitis es natural, tener arrugas es natural, tener vello es natural. Que el sistema intente convencernos de que no es así y nos esclavicemos persiguiendo estándares de belleza tóxicos, atentando contra la naturaleza de nuestros cuerpos, gastando nuestro dinero, tiempo y energía, y modificándonos al punto de llegar a rechazar lo que somos: ¡no es natural! Yo me amo, yo me respeto".

Esmeralda Pimentel es originaria de la Ciudad de México; tiene 31 años de edad. Foto: Instagram @esmepimentel

Esmeralda Pimentel se siente más guapa que nunca

Hace unas semanas Esmeralda Pimentel se cortó el pelo al estilo pixie como parte de su protagónico en la puesta en escena "Los vuelos solitarios". Aunque muchas personas quedaron fascinadas por su nueva apariencia física, no pudieron faltar aquellos que le escribieron comentarios negativos e incluso, le desearon que le sucedieran cosas malas.

"No sabes la cantidad de comentarios ofensivos y violentos que he recibido desde que publiqué la primer foto con el pelo corto, específicamente de los hombres, mis mensajes directos en Instagram están plagados de: '¡qué fea!', 'pareces hombre'. Pero no solo fue eso, también deseándome cosas malas y digo: '¿de verdad a ese nivel hemos llegado?'", contó la actriz en una entrevista con Javier Poza para su programa en Radio Fórmula. Asimismo ante todos esos malos comentarios, Esmeralda Pimentel compartió esta valiosa lección:

Nunca me había sentido tan guapa, tan segura de la persona que veo en el espejo, nunca me había sentido más feliz. Yo que tenía muchísimo pelo, la cantidad de tiempo que invertía en acomodarme el pelo, en peinarme, es tan fácil la vida con el pelo corto.

"Nadie está en contra de la libertad de expresión porque luego en eso se defienden de: 'yo tengo derecho a decirte que estás fea y esa es mi opinión y la tienes que respetar porque si no estás en contra de libertad de expresión'. No tiene nada que ver, yo estoy de acuerdo en que me hagan preguntas, en debatir incluso, pero cuando ya es ofensivo ahí si digo no, o sea eso no lo puedo permitir".

Foto: Instagram @esmepimentel

Por otra parte, el pasado fin de semana Esmeralda Pimentel celebró el triunfo de la candidata del Partido Demócrata Kamala Harris, Vicepresidente electa de Estados Unidos, considerándolo un gran logro no solo para este país, sino para todas las mujeres en el mundo. La actriz mexicana publicó una imagen donde se pueden ver todos los Vicepresidentes que Estados Unidos ha tenido, resaltando la demócrata Kamala Harris como la primer mujer electa para ocupar este cargo.

Esmeralda Pimentel compartió en su publicación en redes sociales, esta frase de Kamala Harris, "si bien puedo ser la primera mujer en esta oficina, no seré la última". Varios usuarios de redes sociales la criticaron: "están más atentos de otro país que el propio", "en México también tenemos mujeres en cargos importantes y nunca vi que alguna persona del medio artístico dijera algo, pero bueno, como dicen por ahí 'candil de la calle, oscuridad en la casa'", "y esta mexicana opinando, mejor calladita te ves mas bonita".