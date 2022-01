Tristan Thompson pide perdón a Khloé Kardashian; se comprobó ser el papá del hijo de Maralee Nichols

A través de las stories de su cuenta en Instagram Tristan Thompson, jugador de baloncesto de la NBA, dio a conocer ser el papá del hijo de Maralee Nichols, modelo y entrenadora personal. Ante esto, el canadiense de 30 años de edad y jugador del Sacramento Kings, pidió perdón a su ex pareja sentimental Khloé Kardashian, madre de su hija True.

Meses atrás Maralee Nichols y Tristan Thompson comenzaron una batalla legal; la modelo lo demandó por manutención, así como reembolso de los gastos médicos y costos relacionados con el embarazo.

Aseguró haber tenido relaciones sexuales con el basquetbolista, durante el fin de semana de su cumpleaños número 30 en marzo pasado y posteriormente, quedó embarazada. Él, lo negó todo, tratando de tomar medidas legales y personales; el bebé de Maralee nació en diciembre pasado.

Tristan Thompson manifestó que "ahora que se ha establecido la paternidad", esperaba poder criar "a nuestro hijo de manera amigable", disculpándose "sinceramente" con todas las personas que ha lastimado o decepcionado "a lo largo de esta terrible experiencia", tanto en público como en privado.

Asimismo le pidió disculpas a Khloé, una de las integrantes del famoso Clan Kardashian-Jenner.

Khloé, no te mereces esto, no te mereces el dolor y la humillación que te he causado, no te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años.