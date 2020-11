Estados Unidos.- Aunque ya se ha confirmado, o por lo menos es lo que han hecho creer a todos, que Kloé Kardashian y Tristan Thompson están juntos de nuevo, la pareja volverá a separarse, pero esta vez por motivos de trabajo, pues él acaba de fichar por los Boston Celtics, por lo que tendrá que mudarse desde Los Ángeles hasta Massachussets.

Pero ni Khloé ni su hija se van con él, por lo que estarán a miles de kilómetros de distancia, todo esto en el momento en el que la pareja vive sus mejores momentos y se han reconciliado felizmente. Aunque podrían pensar que ella se mudaría con él, lo cierto es que no, pues tiene sus motivos para seguir en el lugar en el que reside y en el que él la acompañó desde el mes de marzo de este año.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Como se ha podido dar a conocer a través de las redes sociales, Tristan tiene nuevo fichaje y la familia Kardashian-Jenner ha mostrado su gran apoyo, como siempre, pero quien sin duda lo apoyaría hasta el fin del mundo es Khloé, ya que está para él en esta decisión tan importante, pero no se mudará con él a Boston.

¿El motivo? La socialité tiene a toda su familia y amigos en Calabasas, California, lugar en el que está increíblemente arraigada. Aunque los movimientos de mudanza ya comenzaron, ni ella ni su hija True Thompson tienen en planes dejar el lugar en el que residen, por lo menos no por el momento.

Tristan Thompson se muda a Boston ¿Qué hará ahora Khloé Kardashian?. Foto: Instagram

Pero esto no quiere decir que se separen también de forma sentimental, ya que la pareja está en un muy buen momento, no sólo compartiendo la paternidad, sino demostrando que quieren estar juntos, por lo que él ha buscado ayuda para dar lo mejor de sí con la socialité y demostrarle que es con ella con quien realmente quiere estar.

Aunque E! confirma que Khloé no se mudará a Boston debido a que no quiere alejarse de sus familiares y amigos, muchos usuarios de Internet están hablando sobre los errores del pasado, como cuando se instaló en Cleveland con Thompson durante su embarazo y se hizo púbica la infidelidad de él, lo que seguramente afectó demasiado a la empresaria y allá no tuvo con quien refugiarse.

Recordemos que la pareja había estado levantando sospechas sobre haber regresado y fue hasta el Halloween de este año cuando dejaron todo claro, pues se dejaron ver en familia con disfraces a juego al lado de su adorable pequeña, pero también ella se refirió sobre el tema en el final de la temporada número 19 de Keeping up with the Kardashians.

La pareja se reconcilió recientemente, pero ahora se vuelve a separar. Foto: Instagram

Khloé Kardashian se sinceró con su ex, Tristan Thompson, sobre cómo se sentía acerca de su reconciliación románticamente, lo que dejó a todos paralizados, ya que era un esperado momento que querían revivir en el programa.

Dicha conversación se produjo después de que el basquetbolista de la NBA se convirtió en el apoyo incondicional de Khló durante la actual pandemia por coronavirus y en conversación con Kris Jenner, Kim Kardashian, Scott Disick y Robert Kardashian, la empresaria dijo que Tristan había intentado hacer algo todos los días, incluso en los peores.

Mientras la dueña de Good American le aseguraba a su familia que ella y el jugador de Basquetbol sólo "picoteaban" en cuarentena, las estrellas del reality show estaban convencidas de que algo más estaba sucediendo. "Mi familia se mete en todo, todo el maldito tiempo", dijo Khloé en el confesionario. "Es extraño, pero me encanta. A veces, tengo que procesar las cosas... está bien seguir los movimientos. No tenemos que simplemente saltar de la A a la Z", agregó.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson están en su mejor momento. Foto: Instagram

Tras las bromas de su familia, la socialité sintió que era el momento para abordar el estado de su relación con Tristan, antes de que cualquier otra cosa pudiera suceder, pero primero tuvo que entender cómo es que ella se sentía realmente ante la situación que involucra al padre de su pequeña hija True Thompson.

A final del episodio, la pareja tuvo una conversación sincera sobre su relación y ella explicó que reconoció el cambio en Tristan, pero temió que no fuera permanente. De acuerdo con Thompson, él había crecido hasta un punto en el que sabía lo que realmente quería y eso era estar con Khloé.