Tristán hijo de Yahir preocupado por deber dinero: si vida corre peligro

Tristán el hijo de Yahir vuelve a estar en el ojo del huracán esto después de que se filtraran unos audios donde el chico asegura que por deber dinero su vida correr riesgo, por lo que ha tratado de buscar la manera de pagar la deuda de la cual se desconoce aún que se trata.

Fue el programa Chisme No Like quien dio a conocer el audio donde el joven le dice a otra persona que necesita buscar dinero de inmediato pues le podrían hacer algo, dejando en claro que podría estar metido en negocios turbios, aunque como se dijo anteriormente no se sabe de que trata.

No no tengo varo o sea lo de ayer pues yo debo mucho dinero, debo mucho dinero debo dinero y pues ando moviéndome en eso, se escucha a Tristán manifestando en la llamada.

Por si fuera poco durante la llamada el ahora actor de contenido para adultos dejó en claro que su vida correr riesgo, por lo que trató de decirle a esta persona que teme por su seguridad sino no paga dicha cuenta de la que también se desconoce cuanto sea.

Voy a tratar de hacer un arreglo para que me de más tiempo porque me iban a pagar lo de la nota, pero no salió hasta el otro martes va a salir, comentó Tristán un poco preocupado por su persona.

Para quienes no lo saben Tristán decidió hablar para una revista de espectáculos donde señaló a su padre de convertir su vida en una pesadilla y es que mientras su padre era famoso por su música, en la escuela al chico molestaban, por si fuera poco cayó en las drogas por lo que su padre tuvo que intervenir para ayudarlo.

Yahir no está de acuerdo con él

Como se ha venido mencionando Tristán decidió lanzarse al mundo del entretenimiento para adultos, además de ser influencer en las redes sociales, pero al cantante no le pareció dicho camino por lo que deja en claro que no lo va a apoyar, además asegura que el chico volvió a recaer en las drogas, por lo que está un poco desilusionado.

