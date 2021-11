Tristan, hijo del cantante Yahir, presentó a su novio Axxl Mart y revela video íntimo en OnlyFans

Tristan Othon Fierro hijo del cantante, compositor y actor Yahir, presentó a su novio luego de haber revelado ser bisexual y además, dio a conocer que grabaron un video íntimo el cual se encuentra en su cuenta de OnlyFans. En una entrevista para el programa "Chisme no like", externó que espera tener el apoyo de su padre y dejó muy en claro que no dejará de consumir alcohol y marihuana.

¿Quién es el novio de Tristan, hijo de Yahir? El primogénito del ex integrante de la primera generación de La Academia, compartió en el show antes mencionado, tener una relación sentimental desde hace unos meses con el cantante Axel Martínez, mejor conocido como Axxl Mart. Es originario de León, Guanajuato y tiene 27 años de edad.

"Yo estoy cuidando de él", comentó Axxl Mart, agregando estar haciendo todo lo que está en sus manos para apoyar a su novio Tristan "en esta etapa tan difícil que está viviendo", con sus adicciones y rehabilitación.

Mencionó que conoce a Yahir, pues participó en la temporada de La Voz México donde él fue coach junto con Belinda, Lupillo Rivera y Ricardo Montaner.

Desde hace tiempo soñaba con ser amigo del hijo de Yahir, "y ahorita qué pasó y está pasando de esta manera tan bonita, pues estoy muy feliz".

Tristan confesó haber grabado un video íntimo con su novio, el cual fue publicado en su cuenta de OnlyFans, dando paso a su deseo de ser actor de películas para adultos. Asimismo señaló que estarán realizando más de este tipo de contenido.

El joven expresó ante las cámaras del programa "Chisme no like" todo el amor y respeto que tiene hacia su padre, sin embargo, le gustaría estar más cerca de él: "quiero pedirte que me aceptaras tal como soy y claro, si se pudiera obtener una ayuda, aunque no planeo dejar de tomar ni de fumar marihuana".

Por su parte Yahir, en una entrevista para el programa "Hoy" de Televisa, dijo no tener problema alguna con las preferencias sexuales de su hijo Tristán, pero no lo puede apoyar en la cuestión de sus adicciones.

"Me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción y yo no puedo apoyarlo en eso". El cantante originario de Hermosillo, Sonora, tampoco está de acuerdo con el hecho de que Tristan sea actor de películas eróticas.