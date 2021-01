Triste celebración de Julián Gil, alejado de su hijo Matías y sin su patria potestad

Otro cumpleaños de su hijo Matías Gregorio Gil de Sousa y no pudo celebrarlo junto a él; el actor Julián Gil compartió una fotografía con muchos sentimientos encontrados en su feed de Instagram, con motivo del cumpleaños número cuatro de Matías, hijo que tuvo durante su relación amorosa con la actriz venezolana Marjorie de Sousa.

En su post el actor originario de Buenos Aires, Argentina, publicó una fotografía junto a su hijo Matías, cuando tenía solo unos días de nacido. La imagen dice más que mil palabras, el pequeño sonríe angelicalmente mientras mira con sus ojitos a su papá. Julián Gil acompañó esta fotografía con el siguiente mensaje:

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Feliz cumple Mati ❤️ Muchas bendiciones hijo, cuatro añitos.

El galán de telenovelas recibió muchos mensajes de apoyo y cariño ante este día tan especial y triste a la vez. Su amigo el cantante y actor mexicano Mane de la Parra le escribió: "aquí estaremos para cuando el pueda contarle lo buena persona que es su padre y el corazón que tiene, el tiempo es sabio amigo".

Otros de los comentarios de parte de sus seguidores son: "lamento mucho que un buen padre como tú que quiere hacerse cargo de su hijo, le sea arrebatada esa oportunidad por el egoísmo de una persona", "se que algún día, él vera que tu siempre quisiste estar con el, por ahora solo bendiciones para todos", "se lo aseguro en el nombre de Jesús que algún día él lo va lo va a buscar y ella, se va a arrepentir toda la vida de lo que hizo", "ánimo Julián, solo los padres saben el dolor que se siente por los hijos", "feliz cumpleaños maravilloso bebé, le pido a Dios que puedas disfrutar de la presencia de tu maravilloso papá", y muchos más.

Leer más: Patricia Ramosco asegura que Marjorie de Sousa, ex de Julián Gil, es un ser vacío e indolente

Por su parte Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil quien constantemente arremete en contra de su ex cuñada Marjorie de Sousa, en esta ocasión se limitó a compartir en su cuenta de Instagram, un lindo mensaje de cumpleaños para su sobrino Matías, acompañado de una adorable fotografía de cuando era bebé. "Feliz feliz cumple Mati, un mundo de amor y salud, que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre".

Además de no poder estar a su lado para darle un abrazo y decirle: "feliz cumpleaños hijo", el actor ya no tiene la patria potestad de Matías. Al final de cuentas su ex Marjorie de Sousa logró que un juez se la quitara.

En octubre pasado Julián Gil manifestó ante las cámaras del programa "Hoy", que su hijo era hoy en día huérfano de un padre vivo, "yo estoy vivo y yo siempre he querido fungir como padre, un padre presente, a mi se me ha desvinculado completamente del niño, de su vida, desde su crianza".

Leer más: Julián Gil vuelve a trabajar con el cineasta mexicano Rafa Lara, en la serie "De brutas nada"