Tristes palabras de Rosita Pelayo al morir su ex esposo Jaime Garza: "nunca nos dejamos de hablar"

Una de las primeras personas en expresar su sentir ante la muerte del actor mexicano Jaime Garza, fue su ex esposa la actriz Rosita Pelayo. En una entrevista para el programa "Sale el sol" que se transmite por Imagen Televisión, quien formara parte de la serie de televisión juvenil "¡¡Cachún cachún ra ra!!", manifestó que aunque se divorciaron hace varios años, mantuvieron una linda amistad.

Estoy muy triste por mi Jaimito, porque sí nos separamos pero siempre queriéndonos, nunca nos dejamos de hablar, siempre estuvimos preocupados el uno por el otro y me cayó fuertísima la noticia.

Rosita Pelayo contó que Jaime Garza "estaba enfermito" y desde hace un tiempo no estaba bien de salud. "Así es la vida, nos tenemos que ir".

Jaime Garza recordado por su actuación en telenovelas como "Rosa salvaje", "Simplemente María", "El vuelo del águila", "Salomé" y muchas más, desde hace varios años padecía diabetes y a consecuencia de esta enfermedad le amputaron una pierna.

"Le hicieron otra operación en la pierna, en la que le quedaba, no sé a bien cómo fue la operación, pero él me decía: 'me rasparon' y no sé que tanto le hicieron, pero sí fuertísima porque me contó: 'me duele horrible, no sabes lo horrible que me duele la pierna'", comentó Rosita Pelayo en el show de televisión antes mencionado.

En otra entrevista que tuvo para "De primera mano", también programa de Imagen Televisión, la actriz compartió como comenzó su historia de amor con Jaime Garza.

Todo comenzó cuando el actor terminó de grabar "Simplemente María" a fines de la década de los 80's: "todavía estaba guapetón y la verdad es que la pasé muy bien, reíamos muchísimo, tenía un humor negro fabuloso que a mi eso me encanta, reíamos muchísimo, le agradezco a la vida, a Dios, que me haya presentado con él y lo que viví, fue padrísimo".