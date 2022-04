¡Tristeza! Lis Vega cerrará su cuenta de OnlyFans a pesar de que fue su sustento durante la pandemia

México.- Hace apenas unos días la cubana Lis Vega contaba lo bien que le ha ido en su incursión en OnlyFans, plataforma de contenido explícito y exclusivo que la ayudó a solventar sus gastos durante la pandemia por la Covid-19, y hoy anuncia que cerrará su cuenta.

A pesar de que cuenta con muchos suscriptores que pagan una buena cantidad para ver su candente contenido, Lis reveló que cerrará su perfil en dicha plataforma, pese a los ingresos que generó, pues trabajará de la mano de Playboy.

"Tengo OnlyFans, pero obviamente ya lo voy a cerrar en cuanto haga lo de 'Playboy'… lo tengo que cerrar porque bueno, voy a hacer promoción y voy a hacer un tour de medios con el tema (canción) de 'No te creo nada', vengo con cumbia urbana", explicó sobre su decisión.

Asimismo, reconoció que durante la pandemia logró sobrevivir gracias a dicho trabajo, sin embargo, ahora se enfocará en otras cosas.

"El OnlyFans yo lo abrí netamente por un tema económico, siempre hice revistas y desnudos pues para mí no era tan complicado tener un OnlyFans… es como un camino para generar ingresos", contó.

Y continuó explicando que no podía trabajar durante la pandemia, momento en el que OnlyFans jugó parte vital en su vida, incluso, hasta en la vida de su familia, pues es la única que ve por ella y también por todos los demás.

Sobre su contenido exclusivo en la plataforma, explicó que: "Subo dos fotos al mes, ya me disculpé con mis fans de OnlyFans. Yo no hago videos personales, no hago colaboraciones, puras fotos, es erotismo y sensualidad".

Finalmente, Lis Vega expresó su admiración por todas aquellas mujeres que también han ganado fama gracias a la plataforma de contenido exclusivo, como Noelia o Dorismar, de quienes se expresó muy bien.

"Yo admiro a todas mis compañeras, porque aparte son hermosas como una Noelia, como una Dorismar, o sea, me encanta lo que hacen porque hay que tener ovarios en un mundo donde la gente juzga tanto y se vive detrás de las paredes. Cada quien tiene derecho de elegir qué trabajo hacer", finalizó Lis Vega.

