¡Triunfo para la familia de Vicente Fernández! El IMPI ordenó retirar "El último rey" de Olga Wornat

Asimismo, externó que la biografía no autorizada la hizo con respeto y consideración hacia Vicente Fernández y su familia , "a través de innumerables y valiosos testimonios y entrevistas a amigos y familiares, conté al hombre que había detrás del ídolo".

Anteriormente, Olga Wornat acusó a la familia Fernández Abarca de intento de censura , quienes desacreditan todo lo que la periodista escribió en "El último rey". Manifestó tener más de 35 años de profesión y once libros publicados, entre estos "Felipe, el oscuro", y que a estas alturas "de mi vida, es inaceptable que se emitan a la ligera, juicios de valor que intenten opacar mi credibilidad como periodista".

Con respecto a Olga Wornat , el comunicador dijo que ella se mantiene al margen de este tema, como autora, siendo un asunto que a ella no le compete, "y nos solicita esperar a que se reúna con la gente de su editorial para hablar al respecto".

"Sé también que Editorial Planeta ha buscado ampararse para impedir el retiro de los libros, tienen indicaciones de no dar declaraciones respecto a este tema, entrevistas a medios, me dicen que están en reuniones", manifestó Javier Poza.

Javier Poza manifestó que está decisión del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no tiene nada que ver con el contenido del libro, sino por unos temas de derechos de autor y uso de marca , única y exclusivamente, referentes a la portada, donde aparece una foto de Vicente Fernández y el uso de su nombre.

De acuerdo con información dada a conocer por el conductor de radio y televisión Javier Poza, en su programa en Radio Fórmula, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) , emitió una orden para que Editorial Plantea , retire del mercado todos los ejemplares del libro "El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández" , escrita por la periodista argentina Olga Wornat .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.