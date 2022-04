¿Tronó con Ángela Aguilar? Gussy Lau le canta al desamor en video viral

Luego de la polémica que se armó tras la salida a la luz pública de las fotografías en las que se indicaba una supuesta relación entre Gussy Lau y Ángela Aguilar, se ha vuelto viral un video en el que aparece cantándole al desamor.

Hasta el momento se sabe que Ángela se encuentra de viaje por Europa con toda su familia y Gussy se quedó en México.

Leer más: Mhoni Vidente da su versión sobre el tumor 'desaparecido' de la mamá de Christian Nodal

Lau ha compartido videos en sus redes sociales de desamor, lo que ha desatado una serie de suposiciones entre sus fans, que han dicho que estos son dedicados a Ángela Aguilar.

Los fans de ambos han comenzado a pensar que, aunque no se ha confirmado una relación entre ambos, tampoco intentarán arreglar sus problemas.

La canción de desamor de Gussy Lau

“He tenido días buenos y no tan buenos, desde aquella noche que dijiste adiós, despierto con el pie derecho. A veces me sonríe la vida y miro claro la salida, pero hoy no. He tenido tardes donde no me acuerdo cuando me dijiste no eres tú, soy yo. Supongo que es el mal de amorres. Bien dicen que no te enamores. Ahorita ando vibrando bajo, ya saben cómo es aquí abajo. Hay días que no duele el pecho, que dijiste adiós”

Gussy Lau, cuyo nombre real es René Humberto Lau Ibarra, es originario de Culiacán, Sinaloa.

Polémica de Ángela Aguilar y Gussy Lau

La cantante Ángela Aguilar reacciona sobre las fotos comprometedoras que se filtraron sobre ella y su supuesto novio: "Me siento triste, violentada...", dice en sus redes sociales sobre el tema.

Leer más: "Es como mi familia" Ángela Aguilar responde a criticas por no agradecer a un viejito, ¿Quién es él?

A través de Instagram, Ángela Aguilar aclara la polémica desatada sobre las fotografías que circulan en internet de ella y su supuesta pareja Gussy Lau, quien es un hombre varios años mayor que ella.

Las imágenes circulan sin su consentimiento, refiere Aguilar: "Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo en que salieran".