¡Trono sin su rey! El sillón roto favorito de Vicente Fernández en Los Tres Potrillos causa nostalgia

Su nieto Vicente Fernández IV expresó aquel triste día en sus redes sociales: "va a estar difícil vivir sin ti tata, tengo el alma hecha pedazos, un pedazo de mí se va hoy contigo". Le agradeció por "enseñarme hacerme hombre, a nunca darme por vencido, a ser humilde, gracias por todas las ensañas que me diste".

"Existen personas que puede tener toda la riqueza del mundo, pero más grande es ese hombre cuando nunca ha olvidado sus raíces, eso vale más que todo el tesoro del mundo" o "para él seguramente era su sillón favorito, no hay que olvidar que Chente fue una persona muy sencilla y aparte, no es lo caro que sean las cosas, sino lo cómodo que tú te sientas y el valor que le des a las cosas".

Aunque el hijo del cantante Vicente Fernández Jr. no comentó nada sobre la imagen que publicó, usuarios de redes sociales dedujeron que su abuelo disfrutaba descansar en ese viejo sillón, rodeado del cantar de los gallos y gallinas.

A través de su cuenta en Instagram, Vicente Fernández IV llevó a los fans de su abuelo a la nostalgia , al compartir una fotografía que ocasionó muchos sentimientos encontrados. Además, dicha imagen mostró que pese a ser "El Rey", no perdía su humildad y sencillez .

Francisco Inzunza

