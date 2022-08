¡Truco o trato Scooby-Doo! El tráiler tiene a la pandilla preparándose para Halloween

El tráiler nos muestra una faceta donde ¡Mystery Inc. ha resuelto el caso para superar todos los casos! Han rastreado a Coco Diablo, la jefa del notorio sindicato del crimen disfrazado que conspira con The Black Knight, Space Kook y Ghost Diver. Con Coco y su gatito en prisión, Mistery Inc. piensa que finalmente podrán disfrutar de un descanso ¡Equivocado! De repente, amenazantes fantasmas doppelgänger del equipo de Scooby y sus enemigos clásicos favoritos aparecen en Coolsville para amenazar Halloween. ¡Ahora depende de los niños entrometidos, y de su improbable nueva compañera Coco, desenmascarar al último sinvergüenza y salvar Halloween! Para Shaggy y Scooby-Doo, con truco o trato en la línea, ¡esta vez es personal!

La película estará protagonizada por Frank Welker como Scooby-Doo y Fred Jones, Gray DeLisle como Daphne Blake, Mateo Lillard como Shaggy Rogers y Kate Micucci como Velma Dinkley.

Cecilia Aranovich estará como productora y directora y que anteriormente trabajo en películas como (Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo! Meets Courage the Cowardly Dog) el guion estará en manos de Mike Ryan que de igual manera trabajo en las películas mencionada, así mismo, Sam Register se desempañará como productor ejecutivo, que anteriormente trabajo para los Looney Tunes Cartoon.

Después de un largo tiempo Scooby-Doo continúa siendo una prioridad para Warner Bross, esto sin mencionar que la serie ha tenido relevancia desde su estreno en 1969, a pesar de sus adversidades aún se podrá descubrir más del mundo de Scooby-Do para seguir aventurando con sus misterios en resolver el universo fantástico de esta increíble animación.

Truco o trato Scooby-Doo! también estará disponible en Cartoon Network y HBO Max durante la celebración anual de Scoobtober de este año.

Te recomendamos leer:

Truco o trato Scooby-Doo! estará disponible para poseer en streaming el 4 de octubre. La compra digital permite a los consumidores transmitir y descargar instantáneamente para ver en cualquier lugar y en cualquier momento en sus dispositivos favoritos.