"Tu ausencia me rodea", Humberto Zurita ante el aniversario luctuoso de su esposa Christian Bach

Se han cumplido ya tres años de la muerte de la querida actriz de cine y televisión argentina Christian Bach. Su viudo, el actor mexicano Humberto Zurita, publicó en su cuenta de Instagram un texto del escritor de cuentos, poemas y ensayos Jorge Luis Borges, con motivo de su aniversario luctuoso, con el cual expresa su sentir ante la ausencia física de la madre de sus dos hijos Sebastián y Emiliano.

"Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo: cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a luces en el día", cita una parte del escrito del argentino titulado "Ausencia".

La también productora naturalizada mexicana, murió a los 59 años de edad en Los Ángeles, California, Estados Unidos, a causa de un paro respiratorio.

Otra parte del texto compartido por el viudo de Christian Bach dice: "tardes que fueron nicho de tu imagen, músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia que como un sol terrible, sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde".

Cabe mencionar que constantemente, Humberto Zurita comparte en sus redes sociales, poemas en memoria de quien fuera su esposa por más de 30 años.

Humberto Zurita compartió esta fotografía de su esposa Christian Bach.

La muerte de Christian Bach tomó por sorpresa a sus fans y al medio artístico en nuestro país. Aunque murió un 26 de febrero de 2019, la noticia de su deceso fue dada a conocer cuatro días después, pues sus familiares querían despedirla en paz y de manera íntima.

Al día de hoy, se desconoce la enfermedad que tenía la actriz. En una anterior entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, el papá del también actor Sebastián Zurita, mencionó que se llevará ese secreto a la tumba. Asimismo, dijo que fue la misma actriz, quien decidió mantener su padecimiento en privado.

"Es una cosa de ella, es algo que ella decidió, ella tomó esa decisión en su vida y se guardó y la guardamos, y así va a ser siempre. Dijimos lo que teníamos que decir (sobre su muerte), bueno, comunicamos a la gente y a sus fans que había muerto. Pero no hay que hacer un circo de esas cosas, pienso yo y nunca lo quisimos hacer ni de nuestras vidas cuando estábamos en vida, cuando ella estaba en vida, y bueno, hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba".

A través de un comunicado, la familia informó: "siempre fue su voluntad guardar los asuntos personales y familiares en intimidad absoluta para así poder llevar una vida normal, paralela a nuestra profesión y a la exposición mediática derivada de nuestra labor. Es esta parte pública de nuestra vida la que hoy, nos obliga a compartir con todos ustedes esta gran pérdida para la familia".