"¿Tu cerebrito no alcanza a comprender?": Revela audio de Américo Garza gritándole a Karla Luna

México. El tema de la polémica separación entre la Karla Luna ( fallecida en septiembre de 2017) y Américo Garza, y los problemas que tuvieron como pareja, sigue dando de qué hablar.

Américo luego se casó con Karla Panini, quien era supuesta amiga de Karla Luna, y en medio de esta relación se habló de una supuesta traición de Panini hacia su amiga Luna.

Y en estos años no se ha dejado de hablar respecto a los problemas entre dichas personas, y en días recientes Karla Panini llamó "parásitos y vividores" a los familiares de Karla Luna.

Lo anterior porque Erika, hermana de Karla Luna, acudió junto a su sobrino Rubén al programa Chisme No Like para revelar un audio de una discusión que tuvo Luna con Américo Garza, quien termino gritándole.

En la grabación que se ha hecho viral se escucha que Américo pretende ver a sus hijas un fin de semana, pero Karla ya tiene planes y al parecer no lo autoriza.

"¿Por qué no me avisaste cuando haces planes con mis hijas en días que me tocan a mí? ¿Por qué dispones de mi tiempo? ¿Tú cómo sabes qué tengo que hacer?", dice Américo al inicio de la charla.

Américo se muestra molesto con Karla Luna porque no podrá ver a sus hijas, y ella le hace ver que tiene todo listo para irse unos días y estar en un hotel de cinco estrellas, lo que parece molestarle a él.

Karla Panini y Américo Garza. Foto de Instagram

"¿Quién va a estar con mis hijas? ¿No llevas hombres? Entiéndemelo, no lo pregunto por ti. A mis hijas les mostraste a Sergio", expresa el empresario en tono molesto.

"¿Cómo voy a llevar hombres Américo? Nunca he llevado hombres. Sergio vino a mi casa porque vino a pedir mi mano para casarme conmigo, es una persona educada, es una persona de 43 años", contesta Karla Luna.

Y en la misma grabación se escucha que Karla refiere a Américo adeudos económicos; le expresa que le ha dado dinero como producto de trabajo de ella, pero no para la atención de sus dos hijas.

"Al rato te hablo. A ver, cállate. Voy a hacer los movimientos para ver qué día tengo libre y poder pasar por mis hijas. ¿Tu cerebrito no alcanza a comprender que al rato te hablo para hacer los movimientos?", explota Américo entonces.

A Américo no le habría gustado que Karla Luna, quien tenía 38 años de edad al morir a causa de cáncer, le refiriera la cuestión económica respecto a sus deudas pendientes con él, puesto que le manifiesta además que aún le debe los meses de tus hijas y el millón de pesos.

"Si no me los quieres pagar, no me los pagues, pero tampoco exijas", agrega Karla Luna, quien también le hace ver que con su forma de hablar se siente amenazada.