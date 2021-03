"¿Tú crees en esa disculpa? Yo no": Susana Zabaleta arremete contra Eleazar Gómez

Luego de que Eleazar Gómez se disculpara públicamente por haber agredido físicamente a su ex pareja Tefi Valenzuela, la cantante y actriz Susana Zabaleta dijo no creer en que el actor haya sido sincero.

Hace poco, Eleazar Gómez había sido liberado de la prisión, obteniendo libertad condicional por tres años, tras admitir su culpabilidad en el caso de Tefi Valenzuela, su ex pareja quien lo denunció por haberla golpeado. Junto a ello, el actor deberá llevar terapia psicológica y debía ofrecer una disculpa pública a la modelo.

Ante ello, Susana Zabaleta fue muy clara al decir que no cree que las disculpas hechas por Eleazar Gómez hayan sido sinceras, pese a que existen personas dentro y fuera del medio del espectáculo que le mostraron su apoyo.

“Ofrezco una disculpa pública a las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas de alguna manera por mi comportamiento, quiero dejar muy claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie”, fueron las palabras de Elezar Gómez en su disculpa a Tefi Valenzuela y otras víctimas más que lo denunciaron.

Una infinidad de personas han reaccionado al video del actor, muchos mostrando su apoyo y otros rechazándolo, incluso quienes aseguran que este no había mostrado ser sincero al retractarse de sus acciones violentas en contra de mujeres.

Una de estas personas fue la cantante y actriz Susana Zabaleta, quien mostró hasta descontento por la liberación de Eleazar Gómez de la prisión, donde había estado por cerca de cuatro meses.

“¿Tú crees en esa disculpa pública? Yo no”, dijo a una reportera. “Es como los que asesinan y luego dicen ‘ay, no importa, me voy a confesar con el sacerdote, y ya me perdonó’”.