"Tú me enamoraste", el cantautor Paolo Rubboli muestra su lado más romántico y seductor

Paolo Rubboli muestra a sus "Paolovers" su lado romántico y seductor, a través de su nueva canción "Tú me enamoraste", una interesante fusión del Regional Mexicano con el trap.

"Yo siempre digo que el Regional Mexicano es para innovar", expresó el cantante y compositor mexicano en una agradable charla con Debate. "Siempre puedes innovar, es música y las fusiones están funcionando muchísimo y le están gustando al público, entonces, hay que crear este tipo de fusiones".

Anteriormente Paolo puso a bailar a sus fieles seguidores con temas como "La loca Ramona", pero siendo fiel al artista versátil que lleva dentro, en esta ocasión ofrece una balada romántica que nació en tiempos de pandemia, cuando su novia y él permanecieron varios meses separados debido al cierre de las fronteras, a causa de la contingencia sanitaria.

El amor de su vida quedó atrapada en su natal Colombia y él, en su México lindo y querido. "Fue un momento donde yo quería estar con ella, entonces empecé a escribir, a inspirarme y nace 'Tú me enamoraste'".

Esta primera balada que lanza la compuso junto a su entrañable amigo Daniel Figueroa (con quien también compuso "La loca Ramona", "Pasaste un ratito" y "No te voy a soltar"). Sobre su nueva canción "Tú me enamoraste", Paolo expresó: "nació desde mi corazón y desde todos mis sentimientos, es una canción que todos la pueden dedicar, yo creo que todos hemos pasado por una situación así, queremos estar con esa persona que amamos y no podemos".

Paolo Rubboli es originario de Cuernavaca, Morelos. Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Este tema musical está impregnado con el sonido característico de Paolo, fusionado el trap con el sonido del acordeón y la tuba. "El Regional Mexicano es una gran oportunidad para innovar, para ofrecer nuevas cosas, es una nueva propuesta", reiteró.

Paolo Rubboli, quien fue bautizado por los aclamados Huarachín y Huarachón (los hermanos Juan y Aarón Campa) como "El Millenial de la Cumbia", goza de un buen momento en su trayectoria artística. Hace unas semanas fue nombrado Embajador del Regional Mexicano, durante un evento en el Consulado de México en la ciudad de Miami, Florida.

"A mí me llena de alegría, ya es un ratito el que llevamos en la música, ya nos entendemos y nos amamos la música y yo".

Los inicios de Paolo Rubboli, entre covers del reggaetón cambiados al Regional Mexicano

Por muchos años estuvo buscando un lugar donde exponer su voz. Actualmente tiene 26 años de edad y desde los 12 comenzó a "picar piedra", como coloquialmente se dice. En el 2018 abrió su canal de YouTube donde publicada videos de covers cambiándolos a un estilo único, mezclando lo tradicional de la cumbia con un sonido nuevo e instrumentos musicales como la marimba, acordeón, conga, timbal y muchos otros.

"Eran covers de reggaetón que yo cambiaba a Regional Mexicano, cambiaba a cumbias y sonidos que se pudiera bailar, que fueron muy nuestros, muy de México". Su contenido en YouTube comenzó a gustar mucho y posteriormente surge su fandom, los "Paolovers".

En el 2019 llegó el momento de lanzar algo de su autoría, para conectar aún más con sus seguidores. La canción elegida fue "No te voy a soltar", la cual "gustó muchísimo, de ahí siguió esta aventura, hicimos la gira 'Más cumbia con amor' con un gran equipo".

La aventura musical de Paolo Rubboli se puso aún más enérgica en el 2020 con "La loca Ramona", posicionándose en los primeros lugares de popularidad en la radio mexicana. "Fue una rola que dejó marca en mí, sigue sonando en radio y sigue estando muy vigente, eso a mí me puso muy feliz, que le gustará tanto al público".

Paolo Rubboli continúa componiendo canciones para complacer a sus "Paolovers". Foto: cortesía Oficina Gus Rincón

Al llegar la pandemia debió pasar todo lo que tenía preparado para sus fans a digital, como fue el caso del lanzamiento de su sencillo "Pasaste un ratito".

Tras el lanzamiento de su nueva canción "Tú me enamoraste", Paolo se prepara para regresar a los escenarios, con un tour que llevará a cabo por ciudades de la República Mexicana y Estados Unidos.

Yo siempre digo que una misión que tengo, es inundar con mi música el mundo entero, llegar a cada rinconcito del planeta donde se pueda escuchar mi Regional Mexicano, mis raíces.

"Y para todo mis Paolovers, decirles que hagan sus sueños realidad, que no se salgan de su misión, hagan lo que les guste hacer en la vida, no se distraigan de la meta, sean disciplinados".

Con lo que respecta al audiovisual de "Tú me enamoraste", fue grabado en el lago de Tequesquitengo, estado de Morelos, México y muestra en forma de telenovela la historia de Paolo Rubboli con colores intensos, sensualidad durante todo el video y mostrando sus dotes histriónicos, con un nuevo cambio de look marcado una madurez y una gran evolución artística.

Encuentra al joven intérprete en todas sus redes sociales como @paolorubboli.

