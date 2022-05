"Tú qué te metes, payaso ridículo", Karla Panini ataca a Platanito por haber apoyado a Karla Luna

Años atrás, luego de la polémica separación de "Las Lavanderas" y de la tan conocida traición de Karla Panini a Karla Luna, el comediante mexicano Sergio Verduzco, mejor conocido por su personaje de "Platanito", mostró su apoyo a la fallecida "comadre morena". Trabajaron juntos en un show y con humor, de manera muy directa, criticaban a la "comadre güera", por supuestamente haberse metido en el matrimonio de quien decía era su "mejor amiga" y posteriormente, contrajeron matrimonio.

En su podcast "Mal Influencer", la ex "Lavandera" y locutora de radio Karla Panini, arremetió en contra de "Platanito" por haber apoyado, en el pasado, a Karla Luna. Manifestó que anhela tener de frente al comediante, no para aclarar algo con él, sino para reclamarle el por qué se metió en aquella controversia.

No para aclararle algo, sino para decirle: 'tú qué te metes, tremendo panzón, payaso panzón, ridículo'.

Según Karla Panini, ella fue la única persona que se comunicó con "Platanito", cuando provocó gran indignación por un chiste que hizo sobre la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, estado de Sonora, México; en un incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad.

"La única que te habló cuando tuviste tu problemita, ese malísimo, de una tragedia y ahí estaba llorando, yo agarré mi teléfono y le dije: 'Sergio estamos para apoyarte, son cosas que pasan, uno la riega, pero aquí estoy para apoyarte'. Después todo este show que ya sabemos, juzgándome, acusándome, haciendo show y burlándose".

Karla Panini y Américo Garza, ex esposo de Karla Luna.

¿Cuál fue el chiste que hizo "Platanito" sobre la tragedia de la guardería ABC?

En uno de sus shows, mencionó que Michael Jackson había fallecido de desesperación, "porque le quemaron una guardería allá en Sonora, no se burlen, pobres chavitos al pastor, aparte ya no hay guardería, ahora abrieron un changarrito que se llama 'Kentucky fried children (Niños fritos de Kentucky)'".

Cabe mencionar que el comediante mencionó al cantante Michael Jackson en este desagradable chiste, en referencia a las denuncias de supuesto abuso sexual infantil que enfrentó "El rey del pop".

Por otra parte, en su podcast, Karla Panini también dijo que le gustaría encontrarse a Sergio Verduzco junto a su esposa, ya que según ella, el comediante hacía cosas indebidas en sus camerinos.

"Sobre todo me sorprende que juzgándome cuando, Sergio Verduzco, yo te conozco muy bien y sé todo lo que hacías en los camerinos. ¿Te acuerdas? Porque estábamos ahí, juzgándome, querido, no creo que tengas cara para hacerlo, me encantaría encontrármelo y restregarle frente de su esposa todo lo que hacía y que yo veía con estos ojos y ni modo".