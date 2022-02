"Tú serás la máster, pero de las interesadas", Niurka opina sobre Belinda y el anillo de compromiso

Muchas personas han opinado sobre la separación de Christian Nodal y Belinda, pero sin duda alguna el comentario que no podía faltar, es de la vedette cubana Niurka Marcos, quien se caracteriza por opinar sobre cualquier situación en el ambiente artístico sin "pelos en la lengua", como coloquialmente se dice. La ex esposa del productor de televisión Juan Osorio, criticó al joven cantautor por los tatuajes que se hizo y a la actriz, la aconsejó sobre el anillo de compromiso.

La cantante, actriz y bailarina de 54 años de edad, originaria de La Habana, Cuba, tuvo un encuentro con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se le pidió su opinión sobre la tan sonada ruptura amorosa de "Nodeli".

Niurka, mamá del cantante y actor Emilio Osorio, mencionó que Belinda no debe regresarle el anillo de compromiso a su ahora ex prometido. "Mija no le devuelvas nada, que él no te puede devolver las coj..., las besadas, las presumidas y las manoseadas".

En su opinión, la intérprete de "El baile del sapito" debería venderlo: "fue un regalo, lo que se da no se quita, se chin..., yo dije: 'qué bueno que le regaló ese anillo de 3 millones de dólares porque al rato, con esa mam...va a comprar su casa".

Cabe recordar que en mayo paso, el cantautor Christian Nodal, nacido en Caborca, estado de Sonora, México, le dio el anillo de compromiso a Belinda, durante una cena romántica en un exclusivo restaurante en Barcelona, España. Para la ocasión, el intérprete de "Adiós amor" reservó este lugar para ellos dos.

La joya en mención es de la firma Angel City Jewelers, con un diamante de 12 quilates y un precio de tres millones de dólares.

Por otra parte, Niurka Marcos criticó a Christian Nodal por los tatuajes en su cara, muchos de estos alusivos al amor que tenía por Belinda. "Se vale que se arrepienta, pero también se vale que le digan: '¡qué pende...!', eres artista Nodal, eres una estrella, ¿cómo vas a opacar tu rostro?, tu arte, distraer tu canto, tu música, tu leyenda, tus canciones, tu historia de vida, con el nombre de alguien más que está distrayendo".

Belinda ha sido criticada y difamada tras darse a conocer su separación de Nodal. Varias personas en redes sociales la han tachado de "interesada". Al respecto, la "Mamá Niu" mandó este mensaje a la joven actriz española (naturalizada mexicana):

"No importa, que siga siendo interesada, que no le haga caso a nadie en redes sociales, que a toda esa gente que está diciendo que es una interesada, que le pongan un anillo de 3 millones de pesos adelante, a ver pend...si lo van a devolver". Agregó que no importa que la difamen: "te harán más famosa, acuérdate, mamá Niu es la más...pero la máster de las vulgares, tú serás la máster, pero de las interesadas".