"Tú solo una p... gratis", insultan a Irina Baeva y le dice que Gabriel Soto es infiel; así responde

Desde que la actriz de origen ruso Irina Baeva comenzó su relación amorosa con el galán de telenovelas mexicano Gabriel Soto, ha recibido toda clase de insultos a través de redes sociales. En su momento la también actriz Geraldine Bazán aseguró que su hoy ex esposo y padre de sus hijas, le fue infiel con Irina.

La futura esposa de Gabriel Soto mostró uno de los muchos insultos que llega a recibir de parte de los haters, en una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en las stories de su cuenta en Instagram, donde tiene 3.3 millones de followers.

"Estás consciente que Geraldine siempre será la esposa ante Dios y tú, solo una pu...gratis", le escribió una usuaria de Instagram, a lo que Irina Baeva le respondió: "y, por lo que veo, a ti eso te quita el sueño, bendiciones".

Irina Baeva recibe fuertes insultos en redes sociales. Foto: Instagram @irinabaeva

En otra de sus stories en Instagram, la actriz de telenovelas publicó otras de las preguntas que recibió con respecto a este tema. "¿No te da miedo que Gabriel te sea infiel, como lo hizo contigo?"

Irina Baeva le hizo saber a esta persona que no, "no me da miedo", dejando muy en claro confiar "plenamente en él, para mí, cada relación se basa en confianza y si no la hubiera, no le vería sentido seguir".

Irina Baeva así responde a quienes le dicen que Gabriel Soto le será infiel. Foto: Instagram @irinabaeva

Por otra parte, Irina Baeva compartió algunos consejos para las mujeres, para que sean exitosas y prósperas: "amor propio, admirar, aplaudir y apoyarse entre nosotras, busca siempre la independencia financiera y lo demás, depende de tu definición del éxito y prosperidad".

