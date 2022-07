Tunde comunidad LGBT+ a Yuri por controversial video musical

Ciudad de México.- Usuario de las redes sociales acusaron a Yuri de ser hipócrita, debido a que usó los colores de la bandera LGBTIQ+ en su nuevo video musical llamado “Euforia”; sin embargo, es bien sabido que la cantante está en contra que las parejas del mismo sexo puedan adoptar.

En el video, que fue dirigido y producido por Yuri, se puede ver a la veracruzana vestida con los colores del arcoíris, mientras sus bailarines ondean la icónica bandera. Este material fue publicado hace cinco días, ha obtenido más de 55 mil vistas y cerca de 3 mil “likes”; pero también generó una serie de comentarios negativos.

Por una parte, hay usuarios a los que les gustó el nuevo material de Yuri. Por el otro, hubo quienes la acusaron de colgarse del movimiento LGBTTTIQA para ganar fama mientras está en contra de los miembros de esta comunidad.

"Hasta donde llega la hipocresia de la gente. No Yuri, no somos banderitas de colores que te hacen quedar bien y lucir linda, somos gente real, que no olvida tus palabras", publicó uno de los usuarios de las redes.

"Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto que utilices nuestra bandera, siendo la persona que eres, con los pensamientos y creencias que tienes ", añadieron.

Incluso, algunos usuarios de las redes sociales invitaron a la cantante a disculparse por las declaraciones que dio en el pasado en contra de la comunidad antes mencionada.

Los comentarios que ha hecho Yuri en el pasado sobre la comunidad LGBTQI+ la han perseguido en los últimos años, hasta el punto de que artistas como el actor Mauricio Mejía la ha cuestionado por su postura.

La cantante de 58 años de edad es abiertamente cristiana y en más de una ocasión se ha pronunciado en contra de la adopción monoparental, sus declaraciones sobre este tema se han reproducido en diferentes programas y medios de comunicación; sin embargo, ella asegura que no es una persona homofóbica.

"Ese punto es difícil porque hace un tiempo atrás yo apoyé una película que habló de esto. En México no se tiene esa apertura, como en Europa o aquí en Estados Unidos, de que dos chicos o dos chicas adopten a un niño. A mi punto de vista, todos tenemos un punto de vista diferente y respetable, eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo soy homofóbica.

"Este es mi punto de vista porque en mi instructivo de vida dice que hombre y mujer. Yo soy cristiana, y así como la gente lo hace y lo apoya, yo los respeto. No los juzgo, yo no soy ese tipo de persona. Obviamente en México no estoy de acuerdo con la adopción porque, vuelvo a repetir, hay mucho ‘burlying’”, señaló en su momento.