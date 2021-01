Tunden a Alex Caniggia por discriminativos mensajes a 'los pobres'

Argentina.- Las redes sociales han sido toda una revolución en las últimas horas debido a que Alexander Caniggia, hijo del exfutbolista argentino Claudio Caniggia, generó gran polémica al compartir algunos videos en sus redes sociales en los que presume toda la ropa cara que compró en una salida, dejando un mensaje para "los pobres" y causando gran molestia y repudio entre los usuarios de Internet.

En un corto video en el que aparece al pie de una escalera con un gran número de bolsas de marca, el joven cantante presume de todos esos lujos y discrimina a personas con menos posibilidades económicas que él. "Los pobres no se aburren, miran TV, duermen. Los de la high society (alta sociedad) como yo compran Dolce y Prada. Decí que hoy fue un día tranqui, no quise comprar mucho... si no sabes qué. Me compré nueve bolitas, así que tranqui", señaló.

Presumiendo las compras que adquirió sin escatimar, decidió hacer un recuento de las bolsas que estaban frente a él, siendo nueve bolsas en total, humillando también a personas de menor salario que él. "Una de estas bolsas es lo que ustedes ganan en un año. Esto sólo lo podemos hacer Floyd Maywather, mi amigo, mi bro y yo, nadie más", apuntó.

Como era de esperarse, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que todos comenzaron a hablar sobre el tema y lo delicado que era ponerse en tal posición, sobre todo cuando se trata de figuras públicas que suelen ser seguidas por millones de personas, como él, que cuenta con 1.3 millones de seguidores en Instagram.

"No se puede ser más superficial, descarado y materialista. El que tiene mucho dinero, no tiene necesidad de mostrarlo. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces", "Pobre, no eres nada, tendrás mucha plata, pero no tienes amor, ni familia, ni nada que te haga sentir orgulloso de tus logros económicos", "Este es el típico caso de discriminación al pobre. Alex Caniggia siente que su autoridad reside en los dólares y la pobreza representa una amenaza", se puede leer en algunos de los comentarios.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se escucha hablar sobre éste hombre, en septiembre de 2018 también se burló de la crisis económica y dio mucho de qué hablar. "¿Están preocupados porque subió el dólar? Yo... ¡Me voy a Miami!", se le escuchó gritar eufórico.

A Alex Caniggia, hijo del famoso exfutbolista argentino Claudio Caniggia, conocido por su carrera en Europa y la Selección Argentina, apodado como "El hijo del viento" por la velocidad en que jugaba, le gusta lucirse en las redes sociales y presumir de todos sus lujos.

Cada vez que tiene la oportunidad presume de las mejores y más costosas marcas de moda como lo son Louis Vuitton, Louboutin, Gucci, Prada y Dolce & Gabanna, así como de joyas ostentosas que cuestan miles y miles de dólares. Por si fuera poco, también presume dinero en efectivo en grandes cantidades, mostrando fajas de billetes de gran denominación.