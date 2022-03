Tunden en redes a Emilio Osorio por interpretar a Alejandro Fernández; así reaccionó Juan Osorio

Leer más: Televisa sabía que bioserie El Último Rey no debía transmitirse y pasó por encima de la familia Fernández

Por otra parte, el estreno de la bioserie "El último rey: el hijo del pueblo" ha estado envuelto en polémica, pues no fue aprobada por la familia de Vicente Fernández . A través de sus abogados intentaron que no saliera al aire, alegando que TelevisaUnivisión está haciendo un uso ilegal de la imagen de Don Chente y con fines lucrativos.

No solo críticas, Emilio Osorio también ha recibido muchas felicitaciones por su interpretación de "El Potrillo".

No solo fue elegido por él como productor, sino también por los directores de este proyecto. "Tenemos un coach muy exigente y ha cuidado el reparto, así le tocó y Emilio tiene que luchar contra eso de la imagen de su padre y de su madre".

Dejó muy en claro que su hijo Emilio Osorio se ganó el papel en un casting . Ante esto, estuvo estudiando el personaje, los ademanes de Alejandro Fernández , "tuvo un coach que le colocó la voz, Emilio tiene talento, no porque sea mi hijo".

El productor de telenovelas como "Mi corazón es tuyo", "Mi marido tiene familia", "Soltero con hijas" y muchas más, externó que "el público no tiene por qué saberlo", pero las críticas siempre serán bienvenidas.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.