Tunden en redes sociales a Kim Kardashian tras modelar para Balenciaga en París

Tras destapar el video de la participación de Kim Kardashian en el desfile de modas de Balenciaga, los memes no se hicieron esperar y fue duramente criticada, aunque, por otra parte, hubo gente que aplaudió su impacto, profesionalismo y entrega.

La reina del clan Kardashian-Jenner utilizó un vestido ajustado en un color negro de tela metalizada que marcó a la perfección su figura, añadiendo un recogido, maquillaje de impacto y botas largas, sin embargo, no logró conquistar con su desempeño .

Pero, sin duda, fue Kim quien se robó todas las miradas y es que usuarios de Internet se le fueron en contra y criticaron su forma de caminar , destacando que deberían darle la oportunidad a modelos profesionales que no han logrado el reconocimiento dentro de la industria.

París.- Se llevó a cabo en París el desfile de Alta Costura de Balenciaga , en donde diferentes celebridades desfilaron para la prestigiada marca, desatando todo tipo de reacciones, pues no fueron del agrado de los expertos en moda.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.